El "Danone", presunto encargado de la expansión del CJNG en Quintana Roo, es detenido

El "Danone" es señalado como presunto jefe de plaza del CJNG que estaba a cargo de liderar las operaciones para expandir el territorio controlado por el grupo criminal en Quintana Roo.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo dio a conocer este sábado que logró la detención de Emiliano Alejandro "N", alias, "H" o "Danone", presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el norte del estado.

De acuerdo con información de las autoridades, este sujeto dirigía las operaciones del grupo criminal en los municipios de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres, además de que lideraba un grupo identificado como “Deltas: Operativa Jaguar”, el cual busca expandir su territorio.

El "Danone" es señalado por las autoridades quintanarroenses como presunto implicado en delitos contra la salud y en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En una publicación compartida en su cuenta de Facebook, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo detalló que la detención de Emilio Alejandro "N" se llevó a cabo luego de que elementos de seguridad lo sorprendieron a él y a otro sujeto intercambiando varias bolsitas de plástico que contenían mariguana en la cajuela de un auto.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida José López Portillo, cerca de la entrada al estacionamiento de un supermercado, en la supermanzana 98, manzana 53, en el municipio de Benito Juárez.

Se realiza la detención de Emilio Alejandro “N”, presunto implicado en delitos Contra la Salud y por el delito de Violación a la Ley Federal de Arma de Fuegos y Explosivos. 📲 https://t.co/PvIIwunYzG#UnidosParaTransformar#QuintanaRooCeroImpunidad#NoHayImpunidad pic.twitter.com/Wss9gxUUGX — SSC_QROO (@SSC_QROO) December 6, 2025

Al percatarse de la presencia de los uniformados, uno de los sujetos salió corriendo y logró darse a la fuga, mientras que el otro individuo fue detenido y sometido a una revisión.

Derivado de la inspección, los agentes le aseguraron al hombre una mochila que contenía 64 bolsitas de plástico transparentes con mariguana, 23 bolsitas de plástico transparente con fragmentos sólidos cristalinos, similares al cristal, y 19 bolsitas de plástico con polvo blanco, con características similares a la cocaína.

El sospechoso también tenía en su posesión un arma de fuego marca “Glock” color negro, calibre nueve milímetros, un cargador, 12 cartuchos de nueve milímetros, 300 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones y cuatro teléfonos celulares. Además se aseguró un vehículo marca Kia, modelo Soul.

El "Danone", junto con las drogas, armas, dinero y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, para que se determine su situación jurídica.

En el operativo que llevó al arresto del presunto jefe de plaza del CJNG participaron elementos del Grupo de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).