Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 3 muertos

Mandos de la policía comunitaria denunciaron que este atentado fue perpetrado por grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, así como la Fiscalía General de la República (FGR) informaron hoy sobre el ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de tres personas y seis más lesionadas.

"Este sábado a las 11:40 horas, un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad. En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más", indicó la FGR en redes sociales.

Raúl Zepeda Villaseñor, Secretario de Gobierno de la entidad, señaló que, tras la explosión, "los gobiernos de México y Michoacán activaron de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas heridas".

El funcionario indicó que helicópteros de las autoridades estatales y federales se dirigieron hacia el lugar del atentado "con destino a la Costa Michoacana para el apoyo urgente de los lesionados y su movilización a centros hospitalarios de mayor capacidad”.

Personal especializado de la #FiscalíaMich, en coordinación con @GN_MEXICO_, @DEFENSAmx y @SEMAR_mx, realizan actos de investigación en Coahuayana para determinar las causas que originaron la explosión registrada esta mañana. https://t.co/UvhptpZuzJ — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) December 6, 2025

Asimismo, las autoridades de los dos niveles de Gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la región para garantizar la seguridad de la población y avanzar en las labores de búsqueda de los responsables.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”, afirmó el funcionario.

El Gobierno del estado informó que autoridades federales y estatales mantienen el control y la seguridad en Coahuayana tras la activación del artefacto explosivo.

“Nuestro Secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que el operativo avanza de manera coordinada y que la presencia de las fuerzas federales ha permitido restablecer el orden. Las labores de vigilancia y reforzamiento operativo permanecen activas en la zona”, publicó la administración estatal.

Activamos un protocolo integral de atención aérea y terrestre en coordinación con el @GobiernoMX para auxiliar a las personas heridas en Coahuayana. pic.twitter.com/nzvhlfiduY — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) December 6, 2025

Por su parte, el Gabinete de Seguridad publicó en su cuenta oficial de X que la zona fue reforzada de inmediato con elementos de Secretaria de Marina y efectivos del ejército para proteger a la población. "Helicópteros trasladan a los heridos para recibir atención médica. El Gabinete de Seguridad y autoridades locales trabajan en coordinación para detener a los responsables", destacó.

Asimismo, la FGR apuntó que dio inicio a una carpeta de investigación con el objetivo de "dar con los responsables de estos hechos lamentables" y aseguró que dará todo el apoyo a la Fiscalía michoacana para "poder obtener la identidad y la detención de los responsables".

La explosión dejó daños estructurales en varios vehículos, viviendas, negocios y hasta en el Hospital Comunitario. Se reportaron también afectaciones al servicio eléctrico de la zona y en edificios aledaños al inmueble de la policía comunitaria.

El municipio de Coahuayana es una población que posee una ubicación estratégica por estar en los límites de Jalisco y Michoacán y es una región en disputa por grupos criminales.