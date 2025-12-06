Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 5 muertos

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 5:16 pm

La FGE de Michoacán informó este sábado del ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de dos personas.

Mandos de la policía comunitaria denunciaron que este atentado fue perpetrado por grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, así como la Fiscalía General de la República (FGR) informaron hoy sobre el ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de cinco personas y cinco más lesionadas.

"Este sábado a las 11:40 horas, un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad. En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más", indicó la FGR en redes sociales.

Más tarde, la Fiscalía estatal informó que el saldo de la explosión fue de dos personas fallecidas en el lugar y ocho lesionadas que fueron trasladadas a un hospital; desafortunadamente, tres de los pacientes fallecieron mientras recibían atención médica.

Raúl Zepeda Villaseñor, Secretario de Gobierno de la entidad, señaló que, tras la explosión, "los gobiernos de México y Michoacán activaron de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas heridas".

El funcionario indicó que helicópteros de las autoridades estatales y federales se dirigieron hacia el lugar del atentado "con destino a la Costa Michoacana para el apoyo urgente de los lesionados y su movilización a centros hospitalarios de mayor capacidad”.

Asimismo, las autoridades de los dos niveles de Gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la región para garantizar la seguridad de la población y avanzar en las labores de búsqueda de los responsables.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”, afirmó el funcionario.

El Gobierno del estado informó que autoridades federales y estatales mantienen el control y la seguridad en Coahuayana tras la activación del artefacto explosivo.

“Nuestro Secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que el operativo avanza de manera coordinada y que la presencia de las fuerzas federales ha permitido restablecer el orden. Las labores de vigilancia y reforzamiento operativo permanecen activas en la zona”, publicó la administración estatal.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad publicó en su cuenta oficial de X que la zona fue reforzada de inmediato con elementos de Secretaria de Marina y efectivos del ejército para proteger a la población. "Helicópteros trasladan a los heridos para recibir atención médica. El Gabinete de Seguridad y autoridades locales trabajan en coordinación para detener a los responsables", destacó.

Asimismo, la FGR apuntó que dio inicio a una carpeta de investigación con el objetivo de "dar con los responsables de estos hechos lamentables" y aseguró que dará todo el apoyo a la Fiscalía michoacana para "poder obtener la identidad y la detención de los responsables".

La explosión dejó daños estructurales en varios vehículos, viviendas, negocios y hasta en el Hospital Comunitario. Se reportaron también afectaciones al servicio eléctrico de la zona y en edificios aledaños al inmueble de la policía comunitaria.

El municipio de Coahuayana es una población que posee una ubicación estratégica por estar en los límites de Jalisco y Michoacán y es una región en disputa por grupos criminales.

Fiscalía de Michoacán abre investigación por ataque contra policía de Coahuayana

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició una carpeta de investigación relacionada con la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, ocurrida la mañana de este sábado.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el saldo de este ataque fue de dos personas fallecidas en el lugar y ocho policías municipales lesionados, tres de los cuales perdieron la vida mientras recibían atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 12:00 horas de este sábado se registró la explosión de una camioneta frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Tras recibir el reporte del incidente, personal de la Fiscalía michoacana, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se trasladaron al lugar para resguardar la escena.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Compleja bienvenida a la nueva Fiscal

“El sino del escorpión observa a la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, desplazar necesariamente su...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El fast track de Ernestina Godoy

"El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

El espejismo del Salario Mínimo

“Un trabajador que gana el mínimo puede tener un ingreso nominal más alto, pero la realidad es...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Opinión en Video

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

Galileo

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Las más leídas
1

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
2

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz
3

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios
4

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios

Empresario mexicano
5

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Sheinbaum en el Zocalo(1)
6

FOTOS y VIDEOS ¬ Claudia reúne a 600 mil simpatizantes y CdMx reporta "saldo blanco"

Dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades encontraran 30 pistolas presuntamente destinadas a México durante una inspección en Texas.
7

Autoridades de Texas arrestan a 2 por intento de contrabando de armas hacia México

La política antinmigrante del Presidente Donald Trump impulsará la prohibición de ingresar a Estados Unidos a países cuyos gobiernos considera inestables.
8

Trump planea prohibir la entrada a EU a más de 30 países con "gobiernos inestables"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
9

DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

La FGE de Michoacán informó este sábado del ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de dos personas.
10

Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 5 muertos

Al menos 16 personas que viajaban a bordo de una combi resultaron lesionadas luego de que la unidad sufrió una volcadura en Nicolás Romero, en el Edomex.
11

VIDEO ¬ Combi cae a barranca en Nicolás Romero, Edomex; hay 16 pasajeros lesionados

12

El INAH recupera 52 piezas arqueológicas devueltas por coleccionistas privados de EU

La jornada laboral ha sido uno de los temas pendientes en México, actualmente el límite de horas que puede trabajar una persona es de 48 horas por semana
13

¿Cuándo arranca y cómo será la nueva semana laboral de 40 horas? #LoQueSabemos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo logró la detención de Emiliano Alejandro "N", alias, "H" o "Danone", presunto jefe de plaza del CJNG.
14

El "Danone", presunto encargado de la expansión del CJNG en Quintana Roo, es detenido

15

VIDEO ¬ Joven pide auxilio desde auto en movimiento en Naucalpan, Edomex; la rescatan

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, defendió las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses para hundir lanchas que presuntamente trafican droga.
1

"Te encontraremos y hundiremos": Hegseth defiende ataques "antidrogas" en el Caribe

2

El INAH recupera 52 piezas arqueológicas devueltas por coleccionistas privados de EU

Dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades encontraran 30 pistolas presuntamente destinadas a México durante una inspección en Texas.
3

Autoridades de Texas arrestan a 2 por intento de contrabando de armas hacia México

La SSC de la Ciudad de México informó el pasado 3 de diciembre que puso en marcha el operativo de seguridad "Aguinaldo Seguro 2025" para custodiar a ciudadanos.
4

"Aguinaldo Seguro 2025": La SSC-CdMx lanza operativo y da consejos para evitar robos

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz
5

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz

Al menos 16 personas que viajaban a bordo de una combi resultaron lesionadas luego de que la unidad sufrió una volcadura en Nicolás Romero, en el Edomex.
6

VIDEO ¬ Combi cae a barranca en Nicolás Romero, Edomex; hay 16 pasajeros lesionados

La FGE de Michoacán informó este sábado del ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de dos personas.
7

Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 5 muertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo logró la detención de Emiliano Alejandro "N", alias, "H" o "Danone", presunto jefe de plaza del CJNG.
8

El "Danone", presunto encargado de la expansión del CJNG en Quintana Roo, es detenido

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
9

DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

Sheinbaum en el Zocalo(1)
10

FOTOS y VIDEOS ¬ Claudia reúne a 600 mil simpatizantes y CdMx reporta "saldo blanco"

La política antinmigrante del Presidente Donald Trump impulsará la prohibición de ingresar a Estados Unidos a países cuyos gobiernos considera inestables.
11

Trump planea prohibir la entrada a EU a más de 30 países con "gobiernos inestables"

Santana contó que al llegar por la mañana de este viernes encontraron el portón abierto del refugio y se percataron del saqueo. Las imágenes muestran que los criminales apenas dejaron una bolsa de croquetas semivacía.
12

VIDEO ¬ Albergue para perros sufre robo: los ladrones se llevan hasta las croquetas