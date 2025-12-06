Ataque con explosivos en una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, deja 5 muertos

Mandos de la policía comunitaria denunciaron que este atentado fue perpetrado por grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, así como la Fiscalía General de la República (FGR) informaron hoy sobre el ataque con explosivos a la base de la policía comunitaria de Coahuayana que resultó en la muerte de cinco personas y cinco más lesionadas.

"Este sábado a las 11:40 horas, un vehículo con su conductor explotó sobre la avenida Rayón s/n, colonia Centro, de esa localidad. En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional, y hay seis lesionados más", indicó la FGR en redes sociales.

Más tarde, la Fiscalía estatal informó que el saldo de la explosión fue de dos personas fallecidas en el lugar y ocho lesionadas que fueron trasladadas a un hospital; desafortunadamente, tres de los pacientes fallecieron mientras recibían atención médica.

Raúl Zepeda Villaseñor, Secretario de Gobierno de la entidad, señaló que, tras la explosión, "los gobiernos de México y Michoacán activaron de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las personas heridas".

El funcionario indicó que helicópteros de las autoridades estatales y federales se dirigieron hacia el lugar del atentado "con destino a la Costa Michoacana para el apoyo urgente de los lesionados y su movilización a centros hospitalarios de mayor capacidad”.

Personal especializado de la #FiscalíaMich, en coordinación con @GN_MEXICO_, @DEFENSAmx y @SEMAR_mx, realizan actos de investigación en Coahuayana para determinar las causas que originaron la explosión registrada esta mañana. https://t.co/UvhptpZuzJ — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) December 6, 2025

Asimismo, las autoridades de los dos niveles de Gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la región para garantizar la seguridad de la población y avanzar en las labores de búsqueda de los responsables.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”, afirmó el funcionario.

El Gobierno del estado informó que autoridades federales y estatales mantienen el control y la seguridad en Coahuayana tras la activación del artefacto explosivo.

“Nuestro Secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que el operativo avanza de manera coordinada y que la presencia de las fuerzas federales ha permitido restablecer el orden. Las labores de vigilancia y reforzamiento operativo permanecen activas en la zona”, publicó la administración estatal.

Activamos un protocolo integral de atención aérea y terrestre en coordinación con el @GobiernoMX para auxiliar a las personas heridas en Coahuayana. pic.twitter.com/nzvhlfiduY — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) December 6, 2025

Por su parte, el Gabinete de Seguridad publicó en su cuenta oficial de X que la zona fue reforzada de inmediato con elementos de Secretaria de Marina y efectivos del ejército para proteger a la población. "Helicópteros trasladan a los heridos para recibir atención médica. El Gabinete de Seguridad y autoridades locales trabajan en coordinación para detener a los responsables", destacó.

Asimismo, la FGR apuntó que dio inicio a una carpeta de investigación con el objetivo de "dar con los responsables de estos hechos lamentables" y aseguró que dará todo el apoyo a la Fiscalía michoacana para "poder obtener la identidad y la detención de los responsables".

La explosión dejó daños estructurales en varios vehículos, viviendas, negocios y hasta en el Hospital Comunitario. Se reportaron también afectaciones al servicio eléctrico de la zona y en edificios aledaños al inmueble de la policía comunitaria.

El municipio de Coahuayana es una población que posee una ubicación estratégica por estar en los límites de Jalisco y Michoacán y es una región en disputa por grupos criminales.

Personal especializado de la @FiscaliaMich, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico realizan actos de investigación en Coahuayana, Michoacán, para determinar las causas que originaron la explosión registrada esta mañana frente a las instalaciones de… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 6, 2025

Fiscalía de Michoacán abre investigación por ataque contra policía de Coahuayana

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició una carpeta de investigación relacionada con la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, ocurrida la mañana de este sábado.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que el saldo de este ataque fue de dos personas fallecidas en el lugar y ocho policías municipales lesionados, tres de los cuales perdieron la vida mientras recibían atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 12:00 horas de este sábado se registró la explosión de una camioneta frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Tras recibir el reporte del incidente, personal de la Fiscalía michoacana, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se trasladaron al lugar para resguardar la escena.