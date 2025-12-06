VIDEO ¬ Combi cae a barranca en Nicolás Romero, Edomex; hay 16 pasajeros lesionados

Videos que circulan en redes muestran a pasajeros de una combi que resultaron lesionados cuando la unidad se volcó en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Al menos 16 personas que viajaban a bordo de una combi de transporte público resultaron lesionadas luego de que la unidad sufrió una volcadura cuando circulaba en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México (Edomex).

Este percance vial ocurrió a la altura de la colonia Barrón de dicha localidad mexiquense, una zona en la que han ocurrido ya varios accidentes debido a que los choferes de las unidades conducen a exceso de velocidad, según testimonios de algunos vecinos.

En redes sociales circulan imágenes y videos captados momentos después del aparatoso accidente, en los que se observa a varias personas tiradas que son atendidas por civiles y paramédicos, mientras que la combi en la que viajaban está completamente volteada sobre el techo de una casa.

🚨 Unidad de transporte público de Autobuses Rápidos del Valle vuelca y cae a una barranca en Nicolás Romero 🚨 Hace aproximadamente 20 minutos, una unidad perteneciente a Autobuses Rápidos del Valle volcó y cayó a una barranca sobre la avenida principal Nicolás Romero–Atizapán,… pic.twitter.com/OpiSIJlVvo — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 6, 2025

Aparentemente, el accidente ocurrió debido a que el conductor perdió el control en una curva y salió del camino, por lo que cayó por una barranca de aproximadamente seis metros, hasta quedar en el techo de un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte público implicada en el percance pertenece a la empresa Autobuses Rápidos del Valle.

La Cruz Roja Mexicana informó a través de su cuenta de Facebook que personal de la dependencia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de Nicolás Romero, atendieron a 16 personas que resultaron lesionadas tras el accidente, quienes fueron estabilizadas, valoradas y trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Presuntamente, entre los lesionados se encuentra el conductor de la combi.