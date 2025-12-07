"Aguinaldo Seguro 2025": La SSC-CdMx lanza operativo y da consejos para evitar robos

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 6:46 pm

La SSC de la Ciudad de México informó el pasado 3 de diciembre que puso en marcha el operativo de seguridad "Aguinaldo Seguro 2025" para custodiar a ciudadanos.

El operativo se reforzará las 16 alcaldías capitalinas con 14 mil 801 efectivos apoyados con vehículos oficiales, ambulancias de Protección Civil y el uso de los sistemas de vigilancia C2 y C5. 

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que puso en marcha el operativo "Aguinaldo Seguro 2025" en las 16 alcaldías de la capital. Esto, ante el reparto de aguinaldos que por Ley corresponden a todas y todos los trabajadores en México.

A través de un comunicado, indicó que este dispositivo tiene el "objetivo de garantizar la seguridad, prevenir y combatir los delitos de alto impacto relacionados con la entrega de gratificaciones y aguinaldos de fin de año".

Para esta acción preventiva, serán destinados 14 mil 801 efectivos policiacos que estarán apoyados de 978 vehículos oficiales, 13 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cinco motoambulancias, 47 motocicletas, además de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, quienes tendrán la misión de resguardar en todo momento la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

¿En qué consiste el operativo?

La institución detalló que el dispositivo implica las siguientes acciones:

  • Vigilancia reforzada: despliegue de personal vehículos y apoyo aéreo en bancos plazas comerciales y zonas de movimiento monetario.
  • Seguridad en el transporte: agentes de la SSC resguardarán el Metro, Metrobús, centrales camioneras y Centro de Transferencia Modal (CETRAM)
  • Monitoreo: uso de las cámaras del C2 y C5.

¿Qué recomienda la SSC-CdMx a la ciudadanía?

La secretaría sugirió a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones:

  • Usar cajeros en lugares seguros y evitar retirar efectivo en horarios nocturnos.
  • Retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos que se encuentren en los bancos.
  • Si se detectan anomalías a simple vista en cajeros automáticos evitar su uso.
  • No aceptar ayuda de desconocidos.
  • La dependencia indicó que para reportar cualquier anomalía las y los ciudadanos podrán utilizar la aplicación "Mi policía" donde se podrá consultar el número telefónico del cuadrante correspondiente y solicitar el apoyo del personal policial.

Para información adicional, alternativas viales o más opciones de solicitud de auxilio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía las siguientes cuentas oficiales en redes sociales:

  • @SSC_CDMX
  • @OVIALCDMX
  • @UCS_GCDMX
La SSC de la Ciudad de México informó el pasado 3 de diciembre que puso en marcha el operativo de seguridad "Aguinaldo Seguro 2025" para custodiar a ciudadanos.
La SSC desplegará aproximadamente a 15 mil efectivos de la institución en las 16 alcaldías capitalinas. Foto: SSC

