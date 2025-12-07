Autoridades de Texas arrestan a 2 por intento de contrabando de armas hacia México

Uno de los presuntos responsables es oriundo de Guanajuato; las autoridades los acusan ​​de robo de propiedad y contrabando de armas de fuego.

Los Ángeles, 6 de diciembre (La Opinión).- Dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades encontraran 30 pistolas presuntamente destinadas a México ocultas en una llanta de refacción durante una inspección en la frontera sur de Texas, informaron las autoridades el día de ayer.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) incautó las armas esta semana en el Puerto de Entrada de Anzalduas en Mission, una ciudad fronteriza entre Texas y México, informó la agencia.

Agentes especiales del DPS registraron una camioneta Chevy 2015 como parte de un grupo de trabajo multiagencia con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) alrededor de las 09:30 horas del miércoles.

“Durante la inspección, los agentes especiales descubrieron 30 pistolas, incluyendo una FN Herstal calibre 5.7, 60 cargadores y un cargador rápido ocultos dentro de la llanta de refacción del vehículo”, afirma un comunicado de prensa del DPS.

Según un funcionario del DPS, la FN Herstal calibre 5.7 es conocida como un arma “matapolicías” porque su munición puede perforar chalecos antibalas.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que una de las pistolas había sido reportada como robada en Austin, informaron las autoridades.

Las armas de fuego supuestamente estaban destinadas a Guanajuato, México, donde la posesión de armas está fuertemente restringida.

El conductor, Luis Torres Mujica, de 30 años, residente de Guanajuato, y su pasajero, Jesse Joe Camacho, de 28 años, de McAllen, Texas, fueron arrestados y acusados ​​de robo de propiedad y contrabando de armas de fuego, un delito grave de segundo grado.

