¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

06/12/2025 - 9:42 pm

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

Los shorts se viralizan más que otros contenidos digitales porque capturan la atención en segundos, ofrecen gratificación instantánea y son fáciles de consumir.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 6 de diciembre (LaOpinión).- Los videos cortos, que predominan en plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, han generado un interés significativo, aunque también suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

Un estudio reciente que revisó 71 investigaciones con un total de casi 100 mil participantes concluyó que el consumo excesivo de videos cortos está vinculado a una disminución en la capacidad de atención y control de impulsos, así como a un aumento en síntomas de depresión y ansiedad.

El aumento en diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños ha llevado a cuestionar si algunas de estas condiciones podrían estar relacionadas con el uso intensivo de videos cortos. Investigadores sugieren que se necesita mayor claridad en torno a estos diagnósticos.

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
Los videos cortos se viralizan más que otros contenidos porque capturan la atención en segundos. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

Perspectivas de los expertos

Expertos como James Jackson y Nidhi Gupta, consultados por NBC News, expresan la necesidad de un análisis más detallado y un enfoque equilibrado, señalando tanto los potenciales efectos negativos como los beneficios de aprendizaje social que pueden ofrecer estas plataformas.

Los profesionales sugieren que se necesitan más estudios sobre los efectos a largo plazo del consumo de videos cortos, especialmente en poblaciones menos estudiadas como los adultos mayores.

Aunque las preocupaciones sobre el impacto cognitivo de los videos cortos son válidas, los especialistas abogan por la necesidad de equilibrar el uso de estos medios y enfatizar un consumo saludable para maximizar sus beneficios.

Problemas relacionados con el consumo de videos cortos

Algunos signos tempranos de problemas de concentración relacionados con el consumo excesivo de videos cortos incluyen dificultades para mantener la atención en tareas prolongadas, mayor impulsividad y errores frecuentes en actividades que requieren enfoque sostenido.

Signos principales:

  • Dificultades en tareas de concentración prolongada, como estudiar o leer, con mayor variabilidad en los tiempos de reacción.
  • Reducción de la atención sostenida y fragmentación cognitiva, al saltar constantemente entre estímulos rápidos.
  • Sobrecarga en funciones ejecutivas, como manejo del tiempo y regulación emocional, lo que genera más errores en pruebas de atención.

Efectos asociados:

Estos signos surgen por la saturación de la memoria de trabajo con estímulos veloces, lo que reconfigura el cerebro hacia respuestas inmediatas en lugar de análisis profundo. Estudios en estudiantes muestran que el mayor consumo correlaciona con déficits en autocontrol y rendimiento analítico. La hiperactivación en áreas como la corteza prefrontal indica una sobrecarga, no un mejor desempeño.

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
Algunos signos de problemas de concentración relacionados con el consumo excesivo de videos cortos incluyen dificultades para mantener la atención, mayor impulsividad y errores frecuentes. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Viralización de los shorts

Los videos cortos se viralizan más que otros contenidos digitales en redes sociales porque capturan la atención en segundos, ofrecen gratificación instantánea y son fáciles de consumir y compartir, adaptándose al comportamiento de usuarios con spans de atención reducidos.

Factores clave de viralidad. El 64 por ciento de los usuarios globales con acceso a internet ven videos cortos diariamente en plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, un aumento del 58 por ciento respecto al año anterior, lo que impulsa su distribución algorítmica. Estos formatos generan mayor retención al mantener a los espectadores hasta el final, lo que las plataformas interpretan como contenido valioso y promueven a más audiencias. Además, provocan emociones rápidas como risa o sorpresa en los primeros tres segundos, fomentando interacciones inmediatas y shares impulsivos.

Ventajas sobre otros contenidos:

  • Producción accesible. Requieren menos tiempo y recursos que videos largos o imágenes estáticas, permitiendo a creadores publicar más frecuentemente.
  • Consumo masivo. En regiones como América Latina (80 por ciento de usuarios diarios) y entre jóvenes de 18 a 24 años (90 por ciento), superan otros formatos por su dinamismo y relevancia emocional.
  • Algoritmos favorables. Crean bucles de dopamina que enganchan usuarios, aumentando el tiempo en app y las visualizaciones orgánicas.
  • Impacto en plataformas. Las redes priorizan videos cortos en sus estrategias porque elevan el engagement y abren oportunidades de monetización mediante publicidad en alto volumen de vistas. Este dominio transforma hábitos digitales, haciendo que contenidos breves sean el pilar del ecosistema social actual.

