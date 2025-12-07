Toluca elimina a Rayados y avanza a la final de la Liga Mx en busca del bicampeonato

Redacción/SinEmbargo

06/12/2025 - 10:06 pm

Toluca consiguió en casa una victoria sobre Rayados, y con ello el pase a la final del Apertura 2025 en busca del bicampeonato de la Liga MX.

Con un cierre cardiaco en la semifinal y avanzando por posición en la tabla general, Toluca va por el bicampeonato de la Liga Mx.

Por Jahir Cárdenas

Ciudad de México, 6 de diciembre (ASMéxico).- El infierno del Estadio Nemesio Diez cobró una nueva víctima. Toluca consiguió en casa una victoria por marcador de 3-2 (3-3 en el global) sobre Rayados, y con ello el pase a la final del Apertura 2025 por mejor posición en la tabla general, en busca del bicampeonato de la Liga MX.

Los Diablos llegaron al duelo de vuelta de la semifinal con una desventaja de 1-0, tras el primer capítulo en el Estadio BBVA, y aunque fueron dominantes la mayor parte del juego, cedieron la iniciativa y por poco se les va el resultado, pues el cierre fue cardiaco.

Fue al minuto 19 que se encendió el luminoso para los mexiquenses, tras un centro de Helinho desde sector izquierdo a  segundo poste, al que llegó Federico Pereira para con la diestra empujar e igualar la serie en el global.

Antes del medio tiempo, al minuto 42, Nicolás Castro puso un pase a Paulinho entre centrales, para que el portugués recibiera, ingresara al área, y de zurda cruzado pusiera el segundo para su equipo.

Ya en la segunda mitad, apenas arrancado, se sancionó una pena máxima para Toluca, tras una falta de Ricardo Chávez sobre Castro. Al minuto 51 Helinho lo convirtió en gol y abultó la ventaja, momento que marcó un cambio en la tónica del encuentro.

Con un resultado abultado para los locales, fue Monterrey quien comenzó a realizar cambios ofensivos en busca de anotar y rescatar la eliminatoria. De inmediato se metieron al juego, pues Marcel Ruiz cometió infracción dentro del área sobre Anthony Martial y, al minuto 58, Sergio Ramos, el capitán, se encargó de acortar distancias.

A partir de ahí los regios siguieron insistiendo en el arco de Hugo González y se acercaron en el marcador al minuto 74, después de que Germán Berterame disparo al poste, pero el rebote le cayó a Roberto de la Rosa, quien de primera definió sin portero para marcar.

El cotejo se vivió de ida y vuelta, con acciones para ambos, aunque con mayor presión de Rayados, que necesitaba un tanto más para clasificarse a la disputa por el título.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

