VIDEO ¬ Incendio en discoteca de India deja 23 muertos; eran trabajadores y turistas

Entre los fallecidos por el incendio en una discoteca de la India hubo varios turistas, mientras que la mayoría eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano de un restaurante.

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) - Al menos 23 personas fallecieron por quemaduras y asfixia como consecuencia de un incendio producido tras una explosión --cuyas causas aún se desconocen-- que arrasó una discoteca de Arpora, en el estado de Goa, en el oeste de India, informaron las autoridades locales el domingo (sábado en México).

"Hoy es un día muy doloroso para todos en Goa. Un grave incendio en Arpora se cobró la vida de 23 personas. Estoy profundamente afligido y ofrezco mis más sinceras condolencias a todas las familias en duelo en este momento de pérdida inimaginable", expresó el Ministro principal de Goa, Pramod Sawant.

Tras visitar el lugar del incidente, Sawant ordenó la puesta en marcha de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en Arpora para dilucidar "la causa exacta del incendio" y comprobar "si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción". "Los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza", advirtió.

Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people. I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss. I visited the incident site and have… — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025

Las víctimas son tres mujeres y 20 hombres. Algunos de los fallecidos eran turistas, mientras que la mayoría eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante en el que se produjo la explosión, de acuerdo con declaraciones del diputado del BJP (Partido Popular Indio), Michael Lobo, recopiladas por el diario indio Times of India.

El diputado calificó el siniestro como "muy preocupante" y subrayó que "se ha vuelto imprescindible realizar una revisión de seguridad en todos los clubes de Goa", lamentando que este incendio generó una seria preocupación en un destino que siempre ha sido considerado seguro para los visitantes.

Por su parte, la Policía recuperó ya todos los cuerpos e inició las investigaciones para determinar el origen del fuego.