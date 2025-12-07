La cantautora mexicana Silvana Estrada se presentó en Jimmy Kimmel Live!

Estrada se suma a la lista de mexicanos que se han presentado en el late night show como Pepe Aguilar, Natael Cano, Danna Paola, Cristian Nodal y Fuerza Regida, siendo ella la única artista independiente en lograrlo.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La cantautora mexicana Silvana Estrada, ganadora del Latin Grammy, se presentó en el late night show Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles, California, donde cantó "Dime", tema de su elogiado álbum "Vendrán Suaves Lluvias" acompañada por una sección de cuerdas de la Filarmónica de Los Ángeles.

La invitación al programa de Jimmy Kimmel se da en el marco de su actual gira por Estados Unidos, luego de haber pasado por Europa y Canadá, donde ya ha mostrado en directo su disco "Vendrán Suaves Lluvias", un puñado de canciones escritas y producidas por ella misma que llegó, en octubre pasado, entre halagos de la crítica internacional y que incluye "Como un Pájaro", el tema por el que fue nominada al Latin Grammy.

El debut de Silvana en Jimmy Kimmel Live! demostró la fuerza y la calidad artística que han definido su ascenso este año. La artista ofreció uno de sus momentos televisados ​​más cautivadores hasta la fecha. En su actuación destacó su singular voz, su presencia y su musicalidad, combinando la grandeza orquestal con un lirismo íntimo.

Uno de los mejores discos

"Vendrán Suaves Lluvias" ha comenzado a aparecer en algunas listas de los mejores discos del 2025, como la del blog británico Line of Best Fit, las de Rolling Stone y Rolling Stone en Español y Sopitas. Además, "Dime" es parte de las mejores 100 canciones del 2025, según el prestigioso medio estadounidense Pitchfork; mientras que "Flores" fue elegida en la Editors' Picks: Best Songs 2025, de Spotify EU, y en la playlist de Best Songs of 2025 de Apple Music.

Tras una larga serie de conciertos multitudinarios en ciudades como Zurich, Kaltern, Munich, Viena, Budapest, Praga, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Reykjavik, Washington, Nueva York, Montreal, Toronto y Chicago, y de haber asistido a la ceremonia del Latin Grammy en Las Vegas, se dio otro potente acontecimiento hace unos días con el anuncio de que Silvana es la protagonista de la edición diciembre-enero de Elle México.

Además de los recitales ya anunciados para 2026 en México (la mayoría ya agotados) y Londres, Silvana visitará también ciudades de Sudamérica como Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo y algunas de Brasil. Se ha abierto un registro para tener información sobre la pre-venta y los detalles completos de las fechas en este enlace.