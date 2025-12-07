Verstappen gana en Abu Dabi, pero termina reinado: Norris es el nuevo campeón de F1

Europa Press

07/12/2025 - 9:14 am

Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi.

Norris concluyó la carrera en el tercer puesto, pero conquistó el Mundial gracias a que superó a Verstappen por dos puntos.

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS).- El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial, y defender su ventaja al frente del campeonato sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que su victoria no le ha bastado para arrebatarle el título.

A pesar de perder una posición en la salida con su compañero de equipo y también rival por el Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el de Bristol, de 26 años, supo jugar con la estrategia para mantenerse tercero y ganar el campeonato por dos puntos sobre el tetracampeón del mundo, que interrumpe su racha de cuatro Mundiales consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024). Se convierte así en el 35º campeón diferente de la F1 y el undécimo británico en conseguirlo.

Piastri, por su parte, acabó segundo, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) completaron el "Top 5". Tras ellos culminó un exultante Fernando Alonso (Aston Martin), que despide 2025 con un espectacular sexto puesto, mientras que el otro español, Carlos Sainz (Williams), sólo pudo ser decimotercero.

Las cuentas eran claras: si Verstappen, que partía desde la pole, ganaba, Norris tenía que ser al menos tercero. Todo eso se tenía en cuenta cuando se apagaron los semáforos en Yas Marina, en el ocaso en tierras emiratís. El neerlandés defendió ante los McLaren su puesto de privilegio, mientras por detrás Piastri, con opciones remontas de ser campeón, adelantaba por el exterior a su compañero de equipo, que se quedaba en su posición límite.

Ajeno a la lucha por el título, Alonso completaba una magnífica salida ganando una plaza, hasta la quinta, a costa del británico George Russell (Mercedes), y amenazaba al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con arrebatarle el cuarto lugar. Sin embargo, en la cuarta vuelta, Russell le devolvía el adelantamiento y Leclerc salía a caza de Norris.

El líder del campeonato empezaba a recibir los primeros mensajes por radio. "Estamos contentos", decían desde McLaren, recalcando que el plan A seguía siendo el objetivo. Por delante, Verstappen y Piastri clavaban sus tiempos, aunque pronto el tetracampeón comenzó a sufrir problemas de graining, que detectaron perfectamente los coches "papaya".

En la vuelta 17, Norris optaba por entrar en garajes, igual que Alonso y Leclerc, tratando de protegerse de un undercut, y se reincorporaba a la pista con la tarea de adelantar todos los monoplazas que todavía no habían parado.

Así, fue dejando atrás a Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz, Liam Lawson (RB), Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull), esta última acción investigada por las maniobras de los dos pilotos, el japonés por forzar a Norris fuera de pista y el británico, por irse por fuera y ganar ventaja. No hubo sanción para el líder, pero sí para el nipón, de cinco segundos.

Antes, en la vuelta 24, Verstappen se detuvo en boxes y dejó la cabeza de carrera a Piastri, que siguió rondando más allá del ecuador de la prueba con neumáticos duros mientras su ritmo caía y permitía al holandés recortarle un segundo por vuelta. La buena noticia para McLaren era que Norris, que había alcanzado el tercer puesto, alejaba a Leclerc.

Leclerc paraba de nuevo en la vuelta 40 y Norris hacía lo propio en la siguiente, en la 41, para regresar a pista con duros por delante de Russell y del monegasco, mientras su compañero de garaje, que seguía rodando muy lento, perdía definitivamente la posición con un Verstappen que recuperaba la cabeza de carrera. El oceánico alargó su parada hasta el giro 42, volviendo segundo a la acción.

Quedaban apenas 16 vueltas para el final y McLaren parecía acercarse a su objetivo. Por detrás, Leclerc, con goma media, se lanzaba a la caza de Norris después de superar a Russell. "¿Leclerc le está cogiendo o no?", preguntaba Verstappen por radio. Sin embargo, el monegasco no conseguía reducir la distancia con el británico.

Los cuatro segundos de ventaja más o menos estables que mantenía sobre el coche de la "Scuderia" permitían a Norris, tercero, tener la carrera bajo control, y la tranquilidad de los últimos giros le permitió proclamarse campeón por primera vez en su carrera.

Con Verstappen ganando y los McLaren de Piastri y Norris completando el podio, en el "Top 10" también acabaron Leclerc, Russell, Alonso, el francés Esteban Ocon (Haas), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el alemán Nico Hulkenberg (Kick Sauber) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

