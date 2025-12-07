Rusia lanzó 250 drones y misiles durante la noche, denuncia Ucrania; intercepta 180

Rusia aseguró haber derribado más de 80 aparatos no tripulados lanzados por las tropas ucranianas.

ADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Ucrania denunciaron este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 fueron interceptados, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del Presidente ruso, Vladímir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana señaló que las tropas rusas lanzaron 241 drones y cinco misiles balísticos durante la madrugada, antes de especificar que un total de 175 aparatos no tripulados fueron derribados, así como cuatro misiles balísticos, entre ellos dos Kinzhal y dos Iskander-M.

Sin embargo, confirmó que se registraron 65 impactos de drones en 14 ubicaciones diferentes, sin dar por ahora informaciones sobre daños o víctimas. "El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", manifestó en su cuenta en Telegram, donde pidió a la población que respete las recomendaciones de seguridad.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que estos ataques dejaron muertos en Sloviansk y Chérnigov, sin dar un balance de víctimas, antes de subrayar que la oleada de ataques causó además daños materiales en siete provincias del país.

Almost every day and every night, our emergency services deal with the aftermath of Russian strikes on peaceful Ukrainian cities and communities. This week alone, Russia launched over 1,600 attack drones, around 1,200 guided aerial bombs, and nearly 70 missiles of various types… pic.twitter.com/3xx3O6xY2S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025

Así, sostuvo que Rusia lanzó "más de mil 600 drones kamikaze, unas mil 200 bombas guiadas y cerca de 70 misiles de varios tipos contra Ucrania" durante la última semana, "siendo los principales objetivos infraestructuras que mantienen en pie la vida diaria", lamentó en su comunicado.

"Seguimos trabajando con nuestros socios para asegurarnos de que, en respuesta a estos ataques, nuestras defensas se refuerzan. La prioridad es clara: más sistemas de defensa aérea y misiles, y más apoyo a nuestros defensores", dijo, antes de insistir en que "todos los acuerdos deben aplicarse más rápidamente".

Por su parte, Moscú confirmó un ataque contra "infraestructura de transporte, combustible e instalaciones energéticas usadax por las Fuerzas Armadas, así como una empresa implicada en la producción de drones de largo alcance", en lo que describe como "una respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia". "Los objetivos han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido alcanzados", zanjó.

Además, el Gobierno de Rusia afirmó que sus sistemas de defensa aérea destruyeron más de 80 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de víctimas o daños materiales a causa de estos ataques.

El Ministerio de Defensa ruso detalló en Telegram que 42 aparatos fueron derribados en la región de Saratov, a los que se suman 12 en Rostov, nueve en Volgogrado, tres en Kursk y Briansk, respectivamente, dos en Bélgorod, uno en Astraján y Chechenia, respectivamente. Además, 10 drones fueron interceptados en la península de Crimea, anexionada en 2014.