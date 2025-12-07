Rusia lanzó 250 drones y misiles durante la noche, denuncia Ucrania; intercepta 180

Europa Press

07/12/2025 - 11:59 am

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra varios puntos del país.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Kiev y Washington tendrán tercera ronda de conversaciones por acuerdo de paz de Trump

El portavoz del Kremlin niega que Putin rechazara propuesta de paz de EU para Ucrania

Putin dice que, pese a la reunión con el enviado de Trump, el Donbás "será liberado"

Rusia aseguró haber derribado más de 80 aparatos no tripulados lanzados por las tropas ucranianas.

ADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Ucrania denunciaron este domingo el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra diversos puntos del país, agregando que cerca de 180 fueron interceptados, en medio de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del Presidente ruso, Vladímir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana señaló que las tropas rusas lanzaron 241 drones y cinco misiles balísticos durante la madrugada, antes de especificar que un total de 175 aparatos no tripulados fueron derribados, así como cuatro misiles balísticos, entre ellos dos Kinzhal y dos Iskander-M.

Sin embargo, confirmó que se registraron 65 impactos de drones en 14 ubicaciones diferentes, sin dar por ahora informaciones sobre daños o víctimas. "El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", manifestó en su cuenta en Telegram, donde pidió a la población que respete las recomendaciones de seguridad.

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que estos ataques dejaron muertos en Sloviansk y Chérnigov, sin dar un balance de víctimas, antes de subrayar que la oleada de ataques causó además daños materiales en siete provincias del país.

Así, sostuvo que Rusia lanzó "más de mil 600 drones kamikaze, unas mil 200 bombas guiadas y cerca de 70 misiles de varios tipos contra Ucrania" durante la última semana, "siendo los principales objetivos infraestructuras que mantienen en pie la vida diaria", lamentó en su comunicado.

"Seguimos trabajando con nuestros socios para asegurarnos de que, en respuesta a estos ataques, nuestras defensas se refuerzan. La prioridad es clara: más sistemas de defensa aérea y misiles, y más apoyo a nuestros defensores", dijo, antes de insistir en que "todos los acuerdos deben aplicarse más rápidamente".

Por su parte, Moscú confirmó un ataque contra "infraestructura de transporte, combustible e instalaciones energéticas usadax por las Fuerzas Armadas, así como una empresa implicada en la producción de drones de largo alcance", en lo que describe como "una respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia". "Los objetivos han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido alcanzados", zanjó.

Además, el Gobierno de Rusia afirmó que sus sistemas de defensa aérea destruyeron más de 80 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, igualmente sin pronunciarse por ahora sobre la posibilidad de víctimas o daños materiales a causa de estos ataques.

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra varios puntos del país.
El Presidente ruso, Vladímir Putin, interviene en una reunión del Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), celebrada en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre de 2025. Foto: Oficina del Presidente de la República Kirguisa/Folleto vía Xinhua

El Ministerio de Defensa ruso detalló en Telegram que 42 aparatos fueron derribados en la región de Saratov, a los que se suman 12 en Rostov, nueve en Volgogrado, tres en Kursk y Briansk, respectivamente, dos en Bélgorod, uno en Astraján y Chechenia, respectivamente. Además, 10 drones fueron interceptados en la península de Crimea, anexionada en 2014.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Más pantallas en el aula

"Lo dicho, este fenómeno no hará sino aumentar y, al margen de las preferencias que uno tenga...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

+ Sección

Galileo

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Empresario mexicano
1

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
2

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

3

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
4

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

El Mayo
5

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Operativo en Chiapas deja 12 detenidos del CJNG.
6

Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra varios puntos del país.
7

Rusia lanzó 250 drones y misiles durante la noche, denuncia Ucrania; intercepta 180

Las autoridades de Benín aseguraron haber abortado un intento de golpe de Estado después de que los alzados anunciaran el derrocamiento del Presidente beninés.
8

Autoridades de Benín frustran intento de golpe de Estado de “grupúsculo de soldados”

La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin tras la eliminación del equipo del Torneo Apertura 2025 en la Liga Mx.
9

"Lo dejé bastante claro la semana pasada": Sergio Ramos confirma su salida de Rayados

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz
10

CRÓNICA ¬ La 4T muestra fuerza con miles de mexicanos de todas las edades y en paz

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios
11

CSP advierte que la 4T perdurará sólo si gobierna con ética, sin lujos ni privilegios

12

Gertz no cultivó solo el jardín de la impunidad: Colmenares (ASF) es otro jardinero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la celebración de los siete años del arribó de la Cuarta Transformación en el Zócalo capitalino.
13

DISCURSO ÍNTEGRO de la Presidenta Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T en México

14

The Lancet vs Ultraprocesados

Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi.
15

Verstappen gana en Abu Dabi, pero termina reinado: Norris es el nuevo campeón de F1

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, defendió la decisión del ejército estadounidense de matar a dos sobrevivientes de un ataque letal en el Caribe.
1

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra varios puntos del país.
2

Rusia lanzó 250 drones y misiles durante la noche, denuncia Ucrania; intercepta 180

Operativo en Chiapas deja 12 detenidos del CJNG.
3

Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

Las autoridades de Benín aseguraron haber abortado un intento de golpe de Estado después de que los alzados anunciaran el derrocamiento del Presidente beninés.
4

Autoridades de Benín frustran intento de golpe de Estado de “grupúsculo de soldados”

Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi.
5

Verstappen gana en Abu Dabi, pero termina reinado: Norris es el nuevo campeón de F1

La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin tras la eliminación del equipo del Torneo Apertura 2025 en la Liga Mx.
6

"Lo dejé bastante claro la semana pasada": Sergio Ramos confirma su salida de Rayados

Refugio Jaguar
7

Pruebas genéticas ayudarán para evaluar la salud del jaguar y para su conservación

8

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
9

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

El Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, defendió las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses para hundir lanchas que presuntamente trafican droga.
10

"Te encontraremos y hundiremos": Hegseth defiende ataques "antidrogas" en el Caribe

11

El INAH recupera 52 piezas arqueológicas devueltas por coleccionistas privados de EU

Dos hombres fueron arrestados después de que las autoridades encontraran 30 pistolas presuntamente destinadas a México durante una inspección en Texas.
12

Autoridades de Texas arrestan a 2 por intento de contrabando de armas hacia México