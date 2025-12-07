Tigres elimina a Cruz Azul con empate y se instala en la gran final del Apertura 2025

Los felinos avanzaron a su décima final de la Liga Mx desde 2011 y firmaron, además, su segunda eliminación consecutiva de Larcamón en liguilla bajo el mando de Pizarro.

Por Edgar Martínez

Ciudad de México, 7 de diciembre (ASMéxico).- Los Tigres ejercieron bien su condición de local, eliminando al Cruz Azul por un empate 1-1 (2-2 global) e instalándose en la gran final del Apertura 2025 por posición en la tabla.

La visita arrancó incesante sobre la meta felina, teniendo apenas al 3' su primer intento con un disparo lejano de Omar Campos, que fue bien desviado por Nahuel Guzmán hacia el córner.

Rápidamente, Ángel Sepúlveda sorprendió sin marca con un cabezazo directo a las manos de Guzmán, provocando peligro el ataque celeste, pero sin contundencia al frente y que terminaron por pagar caro.

💛 ¡LA ALEGRÍA DE TIGRES Y SU HINCHADA! pic.twitter.com/pkFw9EQapX — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

La respuesta regia fue letal cuando al 27' rompió el cero en los pies de Juan Brunetta; el argentino dio el pase a la red a un excelso servicio de taquito por parte de André Pierre-Gignac y puso el 1-0 ante la algarabía del “Volcán”.

Pese al envión anímico que les brindó el tanto al conjunto universitario, los visitantes no bajaron nunca los brazos, y de cara al descanso un remate de Gabriel Fernández al 38′ y un trallazo de Lorenzo Faravelli al 41′ poco inquietaron al “Patón”, que salvó en ambas ocasiones y dio ventaja a su equipo al entretiempo.

El complemento fue con la misma tónica, yendo todo normal hasta el 70′, cuando el silbante Víctor Cáceres, apoyado por el VAR, pitó un penal para la “Máquina” por una infracción de Rómulo Zwarg sobre el “Toro”, siendo el mismo ariete el encargado de cobrar la falta. Sin embargo, su tiro fue tapado por Nahuel, haciendo que el estadio celebrara cual si fuese un gol a favor y encaminara el triunfo auriazul.

¡La 𝐔 de Nuevo León está en la Gran Final del Futbol Mexicano! pic.twitter.com/Unm6Suin89 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

A partir de ahí, los cementeros quisieron intentar con pelotazos al área sin ninguna reacción, dejando a plenitud que Guido Pizarro y compañía se hicieran de la posesión y controlaran no sólo el resultado, sino el tiempo a su favor.

No obstante, los capitalinos pusieron drama al final con un autogol de Juan Purata al 90+4 para el 1-1, pero con todo y eso no les alcanzó, llevando a los de la “U” a una final más en su ya exitosa historia, siendo la décima pelea por el título desde el 2011 en adelante; además, es la segunda ocasión al hilo que el “Conde” elimina a Nicolás Larcamón de la liguilla (Cl2025 contra Necaxa).

Asimismo, Pizarro va en busca de hacer historia, tratando de convertirse en el primer exjugador y hoy técnico en lograr un título de Liga Mx. Por su parte, Larcamón sigue fracasando en su intento de acceder a una lucha por el trofeo de campeón. Ahora tendrá su revancha en la Copa Intercontinental, la cual disputará el próximo 10 de diciembre ante Flamengo.

Concluye nuestra participación en este torneo Apertura 2025. Nos duele quedar cortos en el objetivo, pero ahora corresponde enfrentar la Copa Intercontinental con toda la seriedad y la ilusión. Muchas gracias, Azules, por todo el apoyo. En su momento haremos público nuestro… pic.twitter.com/Kp0VAY9w2m — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 7, 2025

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.