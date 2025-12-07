"Lo dejé bastante claro la semana pasada": Sergio Ramos confirma su salida de Rayados

Redacción/SinEmbargo

07/12/2025 - 8:28 am

La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin tras la eliminación del equipo del Torneo Apertura 2025 en la Liga Mx.

A sus 39 años, Ramos descartó su retiro, ya que mantiene la mira en Europa, con rumores que lo colocan en el AC Milán o de regreso en el Real Madrid.

Por Jahir Cárdenas

Ciudad de México, 7 de diciembre (ASMéxico).- La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin. Tras la eliminación del equipo del Apertura 2025 en la Liga Mx, el defensa central español confirmó que se irá del club, pues finaliza su contrato.

Desde la semana de Cuartos de Final comenzó a surgir información en torno a que Ramos no renovaría con Monterrey, después de casi un año, y se marcharía libre en busca de una nueva aventura.

José Antonio Noriega, presidente deportivo de la institución, habló después de vencer al Club América en esa instancia y mencionó no tener información al respecto por parte de Sergio. Sin embargo, ahora el camero anunció su adiós: “Lo dejé bastante claro la semana pasada, obviamente sí es mi último partido”, relató para TUDN después de caer en la semifinal ante Toluca.

Aún se desconoce cuál será el destino de Ramos tras jugar en Nuevo León con Rayados, equipo en el que se convirtió en capitán y destacó con su aporte en defensiva, además de la capacidad goleadora que le ha caracterizado a lo largo de su carrera.

En su estancia no logró campeonatos, tras haber participado en el Clausura 2025, Copa de Campeones Concacaf 2025, Mundial de Clubes, Leagues Cup y Apertura 2025. Fue precisamente en este semestre del futbol mexicano lo más lejano que llegó: la semifinal.

La mentalidad de Ramos, con 39 años de edad, no es el retiro, sino incluso disputar la Copa del Mundo con España, por lo que se espera pueda volver a Europa en los siguientes seis meses. Los rumores hablan del AC Milán o de un retorno al Real Madrid, pero no hay nada concreto al momento.

Rayados tiene a su primera baja para el siguiente certamen, y además se le libera una plaza de extranjero, por lo que habrá que esperar cómo es que la quieren utilizar el cuerpo técnico y la directiva.

 

