VIDEO ¬ Marina dispara a civil armado que amenazó a personal naval en Puerto Vallarta

El individuo recibió disparos discapacitantes, por lo que fue trasladado a un hospital con apoyo médico naval.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que se registró un incidente en el acceso de la Décima Segunda Zona Naval, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, donde personal naval disparó para incapacitar a un civil que mostró un objeto con características similares a un arma de fuego y amenazó a los marinos de guardia.

De acuerdo con la institución, fue el sábado cuando tuvo lugar "un incidente al exterior de la guardia en prevención de este Mando Naval”, después de que un hombre se presentara solicitando información y, de manera inesperada, exhibiera un objeto con apariencia de arma de fuego.

Ante la negativa del individuo a dejar el objeto, “de inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos, desplegando personal de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad del propio individuo, del personal naval y de la ciudadanía”, detalló la Semar en un comunicado.

La dependencia federal explicó que, tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el objeto, el civil mantuvo una conducta agresiva. Por ello, “el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes”, es decir, heridas destinadas a evitar que agrediera o lesionara a algún marino.

El hecho fue captado en un video que circula en redes sociales, lo que incrementó la atención pública sobre el operativo.

Una vez controlada la situación, la Semar puntualizó que se brindó apoyo médico inmediato. “Se brindó apoyo médico con personal de sanidad naval y el individuo fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada”, precisó.

Riñ4 entre marinos desat4 balacer4 afuera de la Doceava Zona Naval de #PuertoVallarta Minutos antes de las 18:00 horas de este sábado, una riñ4 entre elementos de la Marina derivó en una bal4cera afuera Zona Naval de Puerto Vallarta, dejando a dos marinos herid0s y muerto pic.twitter.com/tJo0y5508R — Jhon 😎 (@Jonatan93294410) December 7, 2025

Finalmente, la institución compartió que “paralelamente, se notificó a la Fiscalía General de la República [FGR] y a las autoridades municipales competentes”, con quienes colabora para el debido esclarecimiento de los hechos.