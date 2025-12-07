Dos personas son detenidas por transportar 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa

Redacción/SinEmbargo

07/12/2025 - 2:35 pm

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó este domingo la detención de dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Los estallidos de Guanajuato, Tabasco y Sinaloa exhiben cómo se detona la violencia

#PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

El decomiso de los 320 kilos de metanfetamina se realizó en un tramo carretero de Sinaloa.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo de la detención de dos personas que transportaban un tractocamión con 320 kilos (kg) de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa.

"En Los Mochis, Sinaloa, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar: 320 kg de metanfetamina ocultos en un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles", publicó en su cuenta oficial de X.

El decomiso de las autoridades se produjo en la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49+250, tramo Los Mochis-Navojoa, en el municipio de Ahome, cuando los agentes marcaron el alto al operador de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada.

En un comunicado, se destacó que gracias a la inspección detallada que se hizo al interior del vehículo, los oficiales detectaron siete costales ocultos que contenían la droga.

Por estos hechos, el conductor y su acompañante fueron remitidos al Ministerio Público (MP) correspondiente, previa lectura de sus derechos constitucionales. La institución judicial definirá la situación legal de los detenidos y se encargará de integrar la carpeta de investigación del caso.

La acción fue encabezada por la AIC y se ejecutó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Las autoridades indicaron que "con estas acciones, se evita que miles de dosis lleguen a las calles a manos de los jóvenes". "Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar el trasiego de sustancias ilícitas en carreteras", concluyeron.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Más pantallas en el aula

"Lo dicho, este fenómeno no hará sino aumentar y, al margen de las preferencias que uno tenga...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

+ Sección

Galileo

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, defendió la decisión del ejército estadounidense de matar a dos sobrevivientes de un ataque letal en el Caribe.
1

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

La Marina informó el sábado que se registró un incidente con un civil armado en el acceso de la Décima Segunda Zona Naval, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
2

VIDEO ¬ Marina dispara a civil armado que amenazó a personal naval en Puerto Vallarta

Empresario mexicano
3

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Igualdad Animal México
4

¿Qué pasa con los terneros machos en la industria de la leche?

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
5

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
6

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

7

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Operativo en Chiapas deja 12 detenidos del CJNG.
8

Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo logró la detención de Emiliano Alejandro "N", alias, "H" o "Danone", presunto jefe de plaza del CJNG.
9

El "Danone", presunto encargado de la expansión del CJNG en Quintana Roo, es detenido

La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin tras la eliminación del equipo del Torneo Apertura 2025 en la Liga Mx.
10

"Lo dejé bastante claro la semana pasada": Sergio Ramos confirma su salida de Rayados

El Instituto Nobel noruego confirmó que la opositora venezolana María Corina Machado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.
11

El Instituto Nobel confirma que María Corina Machado asistirá a entrega de galardón

Las autoridades de Benín aseguraron haber abortado un intento de golpe de Estado después de que los alzados anunciaran el derrocamiento del Presidente beninés.
12

Autoridades de Benín frustran intento de golpe de Estado de “grupúsculo de soldados”

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra varios puntos del país.
13

Rusia lanzó 250 drones y misiles durante la noche, denuncia Ucrania; intercepta 180

El Mayo
14

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó este domingo la detención de dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa.
15

Dos personas son detenidas por transportar 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jóvenes Construyendo el Futuro anunció que elevará el apoyo mensual que entrega a beneficiarias y beneficiarios gracias al aumento al salario mínimo en 2026.
1

Jóvenes Construyendo el Futuro elevará apoyo mensual. ¿Cuánto dará a partir de 2026?

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó este domingo la detención de dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa.
2

Dos personas son detenidas por transportar 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa

La Marina informó el sábado que se registró un incidente con un civil armado en el acceso de la Décima Segunda Zona Naval, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
3

VIDEO ¬ Marina dispara a civil armado que amenazó a personal naval en Puerto Vallarta

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, defendió la decisión del ejército estadounidense de matar a dos sobrevivientes de un ataque letal en el Caribe.
4

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de cerca de 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última noche contra varios puntos del país.
5

Rusia lanzó 250 drones y misiles durante la noche, denuncia Ucrania; intercepta 180

Operativo en Chiapas deja 12 detenidos del CJNG.
6

Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

Las autoridades de Benín aseguraron haber abortado un intento de golpe de Estado después de que los alzados anunciaran el derrocamiento del Presidente beninés.
7

Autoridades de Benín frustran intento de golpe de Estado de “grupúsculo de soldados”

Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi.
8

Verstappen gana en Abu Dabi, pero termina reinado: Norris es el nuevo campeón de F1

La historia de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey llegó a su fin tras la eliminación del equipo del Torneo Apertura 2025 en la Liga Mx.
9

"Lo dejé bastante claro la semana pasada": Sergio Ramos confirma su salida de Rayados

Refugio Jaguar
10

Pruebas genéticas ayudarán para evaluar la salud del jaguar y para su conservación

11

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.
12

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental