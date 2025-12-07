Dos personas son detenidas por transportar 320 kilos de metanfetamina en Sinaloa

El decomiso de los 320 kilos de metanfetamina se realizó en un tramo carretero de Sinaloa.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo de la detención de dos personas que transportaban un tractocamión con 320 kilos (kg) de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa.

"En Los Mochis, Sinaloa, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad, detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar: 320 kg de metanfetamina ocultos en un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles", publicó en su cuenta oficial de X.

El decomiso de las autoridades se produjo en la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49+250, tramo Los Mochis-Navojoa, en el municipio de Ahome, cuando los agentes marcaron el alto al operador de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada.

En Los Mochis, Sinaloa en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar:

320 kg de metanfetamina ocultos

Un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta… pic.twitter.com/qCkHdV2Nyw — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

En un comunicado, se destacó que gracias a la inspección detallada que se hizo al interior del vehículo, los oficiales detectaron siete costales ocultos que contenían la droga.

Por estos hechos, el conductor y su acompañante fueron remitidos al Ministerio Público (MP) correspondiente, previa lectura de sus derechos constitucionales. La institución judicial definirá la situación legal de los detenidos y se encargará de integrar la carpeta de investigación del caso.

La acción fue encabezada por la AIC y se ejecutó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

En #Sinaloa, detienen a dos personas que transportaban más de 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión. https://t.co/fhBBS1K5KN pic.twitter.com/sP8xdNjmLo — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 7, 2025

Las autoridades indicaron que "con estas acciones, se evita que miles de dosis lleguen a las calles a manos de los jóvenes". "Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar el trasiego de sustancias ilícitas en carreteras", concluyeron.