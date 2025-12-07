Jóvenes Construyendo el Futuro elevará apoyo mensual. ¿Cuánto dará a partir de 2026?

El próximo año iniciará con una actualización importante para las y los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- A punto de iniciar el 2026, el Gobierno de México anunció un cambio que impactará directamente a miles de mexicanas y mexicanos que participan en procesos de capacitación dentro de uno de los programas más grandes del país: Jóvenes Construyendo el Futuro.

El ajuste se deriva del incremento del 13 por ciento al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, lo que repercutirá en el monto que reciben las y los aprendices del programa, ya que su apoyo mensual está vinculado a ese ingreso.

El crecimiento del salario mínimo representa una política social de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) que beneficia de forma directa a las y los trabajadores, así como a las juventudes mexicanas, por lo que se suma a las acciones del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar un trabajo digno.

💻¡Centro de trabajo! Esto es lo que debes hacer durante el periodo de postulaciones. 👈#JóvenesConstruyendoElFuturo #PostulacionesJCF #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/JFS240iqpI — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) December 7, 2025

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los Programas para el Bienestar más importantes. Ofrece capacitación durante 12 meses en empresas, negocios locales, talleres, instituciones u organizaciones a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan al momento de su ingreso.

Además del apoyo económico depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, las y los aprendices cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

🙋‍♀️ ¿Qué pasa después de que me postulé a un centro de trabajo en #JóvenesConstruyendoElFuturo? 🙋 #PostulacionesJCF #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/Va7H0GfdTK — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) December 7, 2025

¿De cuánto es el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

En 2025, el apoyo mensual es de ocho mil 480 pesos, sin embargo, con el nuevo ajuste, a partir de enero de 2026 el monto ascenderá a nueve mil 582.47 pesos, reflejando el avance constante en las condiciones de bienestar.

Desde su creación, el programa ha permitido que siete de cada 10 aprendices egresados consigan un empleo o inicien una actividad productiva.