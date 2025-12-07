La decisión sobre posible indulto a Netanyahu corresponde sólo a Israel, dice Herzog

Europa Press

07/12/2025 - 4:43 pm

El Presidente israelí, Isaac Herzog, aseguró que la decisión sobre un posible indulto al Primer Ministro Benjamin Netanyahu corresponde a autoridades de Israel.

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente israelí, Isaac Herzog, defendió el día de ayer que la decisión sobre un posible indulto al Primer Ministro Benjamin Netanyahu -acusado de corrupción- corresponde exclusivamente a las autoridades de Israel, rechazando así las peticiones del Presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que cualquier decisión al respecto se tomará pensando en el beneficio del pueblo israelí.

Herzog declaró al portal estadounidense Político que, si bien valora la amistad y la opinión del magnate, así como su papel en la liberación de rehenes en Gaza, Israel es un país soberano y debe mantener la plena independencia de su sistema judicial.

"Mi oficina ya ha recibido la solicitud de indulto, como saben. Hay un proceso que pasa por el Ministerio de Justicia, mi asesor legal, etc. Se trata sin duda de una solicitud extraordinaria y, al tratarla, consideraré el mejor interés del pueblo israelí. El bienestar del pueblo israelí es mi primera, segunda y tercera prioridad", apostilló.

Netanyahu ha enfrentado un juicio durante más de cinco años por cargos de fraude, abuso de confianza y soborno. Durante este tiempo, Trump ha solicitado reiteradamente a Herzog que le conceda el indulto, la última vez mediante una carta remitida este pasado miércoles al Presidente hebreo y difundida por la oficina presidencial israelí.

En dicha misiva, Trump reconoció la independencia del Poder Judicial de Israel, pero apuntó que los cargos contra Netanyahu estaban alimentados por motivaciones políticas.

Previamente, durante su visita al país el pasado mes de octubre, el magnate neoyorquino insistió en que dicha medida fuera adoptada, restando importancia al hecho de que el mandatario israelí hubiese aceptado regalos de multimillonarios.

El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y se centra en tres casos de corrupción distintos en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. El más grave de ellos, conocido como Caso 4000, alega que el Primer Ministro utilizó su cargo para beneficiar al accionista mayoritario del gigante de las telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en un popular sitio web de noticias, acusación que ha negado.

