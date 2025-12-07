Gaza estima que 373 palestinos han muerto por ataques de Israel pese al alto al fuego

Europa Press

07/12/2025 - 3:13 pm

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, cifraron este domingo en cerca de 375 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el ejército de Israel.

El Ministerio de Sanidad gazatí registró 373 muertos y 970 heridos desde el alto al fuego, además de 624 cuerpos recuperados en zonas de repliegue israelí.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS).- Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron este domingo en cerca de 375 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto al fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos (EU) para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí apuntó en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que "desde el alto al fuego se documentaron 373 mártires, 970 heridos y 624 cadáveres recuperados" de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes y a las que pudieron acceder los servicios de rescate.

Así, especificó que durante las últimas 24 horas llegaron a hospitales de Gaza "seis nuevos mártires y 17 heridos", al tiempo que subrayó que hasta la fecha se registraron 70 mil 360 muertos y 171 mil 047 heridos a causa de la ofensiva israelí, desatada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hay víctimas aún entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas por ahora", alertó, en línea con sus afirmaciones de las últimas semanas sobre la existencia de desaparecidos, por lo que se asumió que la cifra de muertos sería superior.

Durante las últimas horas se denunció la muerte de una niña palestina identificada como Ahed Tariq al Bayuk por disparos efectuados por las tropas israelíes en Rafá, en el sur de Gaza, tal y como recogió el diario palestino Filastin. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina WAFA confirmaron que la fallecida era una niña.

El ejército israelí afirmó que sus militares "identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla', a la que se replegaron en octubre a raíz del acuerdo con Hamás, y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata". "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron al terrorista", compartió.

Por su parte, el Portavoz de la Protección Civil de Gaza, Mahmud Basal, denunció que "las fuerzas de ocupación continuaron con el asesinato sistemático de civiles desarmados en la Franja de Gaza". "El mensaje al mundo, la comunidad internacional y los mediadores es cuánto tiempo durará el asesinato de civiles. Deben actuar antes de que más sean asesinados", exigió.

