La FGR abre carpeta tras explosión en Coahuayana; caso será investigado por la FEMDO

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, estará a cargo de la investigación acerca de la explosión frente a la sede de la Policía Municipal de Coahuayana, Michoacán.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que inició una investigación por el delito de delincuencia organizada a raíz de la explosión de un vehículo ocurrida frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

En un comunicado, la dependencia detalló que la indagatorias serán realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en colaboración con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal y autoridades estatales.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor del mediodía del sábado 6 de diciembre ocurrió la explosión de una camioneta que se encontraba enfrente de la sede de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas y 12 lesionadas.

Algunos mandos policiales denunciaron que el ataque contra la institución de seguridad fue perpetrado por grupos de la delincuencia organizada ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

#FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX y autoridades estatales de #Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana. 1/3 pic.twitter.com/ebPh1dMdBY — FGR México (@FGRMexico) December 7, 2025

A raíz de este atentado, la FGR dio a conocer que abrió una investigación por el delito de delincuencia organizada, misma que estará a cargo de la FEMDO, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).

Para llevar a cabo las indagatorias se trasladaron al lugar 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Dichos agentes son especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán informó que también abrió una carpeta de investigación relacionada con la explosión de una camioneta frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, misma que dejó un saldo de cinco personas muertas y 12 lesionadas, además de que ocasionó daños en varios inmuebles.