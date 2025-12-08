La FGR investiga explosión en Coahuayana; 3 de los muertos eran policías, dice la FGE

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, estará a cargo de la investigación acerca de la explosión frente a la sede de la Policía Municipal de Coahuayana, Michoacán.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del estado (FGE) de Michoacán reveló que tres de las cinco víctimas mortales que dejó un ataque con explosivos frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, eran agentes de la institución policiaca, mientras que las otras dos aún están sin identificar.

La tarde de hoy, en conferencia de prensa, el Secretario de Gobierno de la entidad, Raúl Zepeda Villaseñor; junto al Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, brindaron un informe preliminar sobre el caso, así como de las acciones inmediatas que se tomaron para atender a víctimas directas e indirectas.

Durante la presentación, el Fiscal michoacano confirmó que, al momento, se tienen contabilizadas cinco víctimas mortales, tres pertenecientes a la Policía Comunitaria de Coahuayana. Uno de los fallecidos aún por identificar sería el conductor del vehículo que provocó la explosión.

Del mismo modo, señaló que se tiene reporte de otras siete personas que resultaron lesionadas durante el acto, seis de las cuales son atendidas en hospitales de la localidad, mientras que el restante fue hospitalizado en una clínica del IMSS en Morelia.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda y el fiscal General de Michoacán, Carlos Torres, informaron sobre la activación de acciones inmediatas para la atención de víctimas directas e indirectas.

La FGR abre carpeta por el caso

Hoy mismo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación por el delito de delincuencia organizada a raíz de la explosión de un vehículo ocurrida frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.

En un comunicado, la dependencia detalló que las indagatorias serán realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en colaboración con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal y autoridades estatales.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor del mediodía del sábado 6 de diciembre ocurrió la explosión de una camioneta que se encontraba enfrente de la sede de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas y 12 lesionadas.

Algunos mandos policiales denunciaron que el ataque contra la institución de seguridad fue perpetrado por grupos de la delincuencia organizada ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana.

A raíz de este atentado, la FGR dio a conocer que abrió una investigación por el delito de delincuencia organizada, misma que estará a cargo de la FEMDO, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Guardia Nacional (GN).

Para llevar a cabo las indagatorias se trasladaron al lugar 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Dichos agentes son especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán informó que también abrió una carpeta de investigación relacionada con la explosión de una camioneta frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, misma que dejó un saldo de cinco personas muertas y 12 lesionadas, además de que ocasionó daños en varios inmuebles.