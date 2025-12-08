Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

El exfuncionario realizó una serie de contratos irregulares con la empresa Bleda, por alrededor de 45 millones de pesos.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora durante el sexenio de la exgobernadora Claudia Pavlóvich por su probable participación en los delitos de peculado, asociación delictuosa y fraude por 45 millones de pesos.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso de Raúl “N”, ex servidor público de la Secretaría de Hacienda del Estado del sexenio pasado, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa", confirmó la dependencia estatal en su cuenta oficial de X.

El Juez que determinó que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público aportaron evidencia suficiente para establecer la probable responsabilidad del imputado, por lo que mandató su vinculación a proceso conforme a derecho.

De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con la contratación de prestación de servicios profesionales que hizo Navarro Gallegos con la empresa Bleda por 45 millones de pesos entre 2017 y 2020 para recibir asesorías en materia de procedimientos administrativos.

El Juez de control fijó un plazo de seis meses para seguir aportando los elementos que complementen la investigación judicial contra el exfuncionario sonorense. "La Fiscalía estatal continuará integrando los elementos necesarios y dará a conocer información adicional conforme lo permitan los tiempos procesales", destacó la dependencia.

Raúl Navarro Gallegos fue Secretario de Hacienda de Sonora, el cual estuvo en funciones durante la administración de Claudia Pavlovich de 2015 a 2021.

El exfuncionario llevará el proceso en libertad debido a un amparo solicitado que evita, por ahora, su detención. Actualmente, se encuentra “prófugo”. Raúl Navarro Gallegos cruzó la frontera rumbo a Estados Unidos el pasado 12 de noviembre de 2024 por la garita de Nogales- Arizona.