¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

El frente frío 19 ocasionará lluvias intensas y temperaturas extremadamente bajas de hasta menos cinco grados bajo cero en en estados del norte de México.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Debido al ingreso del frente frío 19 a la República Mexicana, este domingo y lunes se esperan fuertes lluvias, además de temperaturas muy bajas en la mayoría de los estados del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También se prevé un evento de Norte con oleaje elevado que afectará a las costas del Golfo de México, alertó el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El SMN pronosticó que el frente frío 19 ingresará a la región norte y noreste del territorio mexicano durante la tarde y noche del domingo, mientras que para la mañana del lunes se ubicará sobre el Golfo de México.

El #SMNmx te informa sobre el ingreso del nuevo #FrenteFrío (número 19) al norte de #México y sus efectos en regiones del país. 🧐 pic.twitter.com/3Hi8Pa6ccz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2025

Debido a la interacción de dicho frente frío con otras condiciones meteorológicas se esperan lluvias fuertes en al menos 11 estados del noreste y oriente de la República Mexicana:

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También se esperan chubascos en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México (CdMx), Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz, además de lluvias aisladas en Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Se prevé un marcado descenso de #Temperatura en noreste y oriente de #México , así como evento de “Norte” fuerte y #Oleaje elevado en costas de #Tamaulipas y el norte de #Veracruz, extendiéndose gradualmente al litoral del #GolfoDeMéxico. Puedes consultar el #Pronóstico completo… pic.twitter.com/XfGYYuV2aK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2025

Frente frío causará heladas de hasta -5 grados

Según el pronóstico del SMN, la masa de aire polar que impulsa al frente frío 19 provocará un marcado descenso en las temperaturas en el noreste y centro del país, con posibilidad de que el termómetro llegue cerca de los menos 10 grados bajo cero.

Los estados en los que se espera el frío más intenso son: