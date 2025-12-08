VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Videos que circulan en redes captaron a inspectores del Ayuntamiento de Querétaro agrediendo a artesanas y artesanos indígenas para desalojarlos del Centro Histórico de la capital del estado.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanas y artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro de la capital queretana.

Esta riña, ocurrida el sábado, se originó luego de que el gobierno municipal, a cargo del panista Felipe Fernando Macias, implementó el llamado "Plan Orden", mismo que busca el retiro de vendedores ambulantes que se instalan en el Centro Histórico de la localidad.

En redes sociales circulan varios videos que captaron a trabajadores del Ayuntamiento y policías discutiendo, forcejeando e intercambiando golpes con hombres y mujeres originarios de comunidades indígenas que estaban vendiendo sus artesanías en calles del centro de la capital queretana, para desalojarlos.

Operativo para retirar ambulante en el centro de #Queretaro termina en batalla campal entre inspectores y vendedores.

𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈Ó𝐍 𝐄 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐃𝐀𝐃.

¡No es la primera vez! El gobierno municipal panista en #Queretaro encabezado por Felipe Fernando Macías, vuelve a sacar el rostro represor y su clara incapacidad para gobernar.

Incluso, en una de dichas grabaciones se aprecia el momento en el que un trabajador del municipio patea brutalmente a un hombre en la cabeza, cuando éste ya estaba tirado en el suelo; después encara a otras personas e incluso los reta a pelear con él.

Por su parte, las artesanas y artesanos respondieron a las agresiones de los inspectores municipales que intentaban desalojarlos defendiéndose con palos, piedras y cinturones, esto para evitar que se llevaran sus productos.

Según los testimonios de vendedores, un primer enfrentamiento ocurrió cuando inspectores municipales realizaban recorridos para inhibir el ambulantaje sobre el andador 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la capital de Querétaro, mientras que una segunda riña se dio cuando las y los afectados se manifestaban en la Plaza de Armas.

Al respecto, el Gobierno Municipal emitió un comunicado en el que informó que debido al enfrentamiento contra vendedores ambulantes cinco inspectores municipales resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad.