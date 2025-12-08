¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La Opinión

07/12/2025 - 10:36 pm

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Cantar se ha utilizado incluso en terapias de rehabilitación para ayudar a sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 7 de diciembre (LaOpinión).- El canto no sólo es una expresión artística, sino que ofrece beneficios físicos, emocionales y cognitivos. Investigaciones demuestran que cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

De acuerdo a evidencias, el acto de cantar activa el nervio vago y favorece la función respiratoria. Estudios indican que cantar en conjunto puede mejorar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, siendo similar a una caminata rápida.

“Cantar es un acto cognitivo, físico, emocional y social”, afirma Alex Street, investigador del Instituto de Investigación de Musicoterapia de Cambridge, quien estudia cómo la música puede ayudar a niños y adultos a recuperarse de lesiones cerebrales, que declaró a BBC Mundo.

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.
Cantar solo o en grupo aumenta la felicidad, reduce la preocupación y la tristeza. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Beneficios psicológicos y en enfermedades crónicas

Se afirma que la participación en coros ha mostrado resultados positivos en pacientes con afecciones como el Parkinson y enfermedades pulmonares. Estas actividades proporcionan un enfoque complementario a tratamientos médicos convencionales.

Asimismo, cantar en grupo promueve una sensación de unidad y bienestar psicológico. La experiencia compartida de cantar puede habilitar vínculos profundos entre desconocidos y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades.

El canto se ha utilizado en terapias de rehabilitación para ayudar a sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares. Los efectos positivos en la neuroplasticidad mejoran la capacidad de recuperación del habla y la memoria verbal.

Diferencias entre cantar solo y en grupo

Existen diferencias en los beneficios de cantar solo o en grupo, con el canto grupal ofreciendo ventajas adicionales en cohesión social y bienestar psicológico, aunque ambos mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés.

Tanto cantar solo como en grupo aumenta la felicidad, reduce la preocupación, la tristeza y las concentraciones de cortisol salival, una hormona del estrés. Estos efectos se observan tras 20 minutos de canto en ambos casos, promoviendo relajación y mejoría emocional.

Ventajas del canto en grupo. El canto coral genera mayor felicidad post-canto en comparación con cantar solo, mantiene niveles estables de excitación y reduce más el cortisol durante la actividad. Además, fortalece lazos sociales al sincronizar ritmos cardíacos y ondas cerebrales entre participantes, liberando endorfinas y fomentando sentimientos de pertenencia y comunidad. Estudios indican que reduce oxitocina periférica por menor arousal, pero amplifica beneficios como confianza y habilidades sociales.

Beneficios del canto solo. Cantar solo produce un leve aumento en oxitocina salival, posiblemente por un estrés moderado inicial que luego disminuye, y baja la excitación percibida después. Ofrece beneficios físicos como mejor capacidad pulmonar y circulación, similar al grupal, pero sin el componente social.

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.
El canto se ha utilizado en terapias de rehabilitación para ayudar a sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Técnicas de canto efectivas

Las técnicas de canto más efectivas para mejorar la capacidad respiratoria se centran en la respiración diafragmática y ejercicios de control del flujo de aire, como las pulsaciones y el hissing, que fortalecen el diafragma y expanden la capacidad pulmonar.

Respiración diafragmática: esta técnica implica inhalar profundamente expandiendo el abdomen con mínima elevación del pecho, lo que maximiza el uso de los pulmones y mejora el soporte vocal. Coloca una mano en el vientre y otra en el pecho; inhala por la nariz durante 4 segundos sintiendo la expansión abdominal, retiene 2 segundos y exhala lentamente por la boca durante 6-8 segundos.

Ejercicios de control de aire:

  • Pulsaciones de aire: Inspira 4 segundos y exhala en pulsos con “SH” o “F” (8-20 soplidos por segundo), activando los abdominales como en una tos.
  • Hissing o sibilancias: Inhala por la nariz y exhala creando un silbido suave entre los dientes durante 30 segundos a 2 minutos, manteniendo un flujo constante.
  • Escalera de respiraciones: Inhala y exhala contando de 4 en 4 hasta 8 repeticiones, incrementando gradualmente para construir resistencia.

Respiración intercostal y combinada: practica expandiendo las costillas bajas con las manos en los lados durante la inhalación, ideal para agudos y respiraciones profundas en frases largas. Combina con movimientos como elevar y bajar los brazos sincronizados con frases cantadas para coordinar aire y fonación. Realiza rutinas diarias de 10-20 minutos para resultados notables en control y capacidad pulmonar.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Más pantallas en el aula

"Lo dicho, este fenómeno no hará sino aumentar y, al margen de las preferencias que uno tenga...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Original, la herencia inapreciable

"En una tela puede haber mitos, leyendas, relatos personales. El hilo va conformando tiempos que se prolongan...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías
Por Ana Lilia Pérez

Gertz Manero y el fracaso de las fiscalías

+ Sección

Galileo

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Marina informó el sábado que se registró un incidente con un civil armado en el acceso de la Décima Segunda Zona Naval, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.
1

VIDEO ¬ Marina dispara a civil armado que amenazó a personal naval en Puerto Vallarta

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
2

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.
3

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

El Secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, defendió la decisión del ejército estadounidense de matar a dos sobrevivientes de un ataque letal en el Caribe.
4

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

Trump calificó como "muy bueno y productivo" su encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.
5

Trump destaca su reciente encuentro con CSP y Carney; "hablamos de comercio", dice

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
6

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
7

Alejandro fue de los primeros asesinados por EU en el Caribe. Esta es su historia…

Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro.
8

VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Debido al ingreso del frente frío 19 a México se esperan fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, según el pronóstico del SMN.
9

¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

Empresario mexicano
10

Juez condena en EU a empresario de origen mexicano por sobornar a empleados de Pemex

Jorge Castañeda comparte imagen del gabinete de Vicente Fox.
11

FOTO ¬ "25 años después": Jorge Castañeda sube foto con Vicente Fox, Rubén Aguilar...

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, informó de la detención de tres personas en posesión de unas 800 dosis de droga en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
12

La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

Operativo en Chiapas deja 12 detenidos del CJNG.
13

Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

Habitantes de Jonacatepec tomaron el Ayuntaiento y quemaron un árbol de Navidad en protesta luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.
14

VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

La FGR inició una investigación por delincuencia organizada a raíz de la explosión frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.
15

La FGR investiga explosión en Coahuayana; 3 de los muertos eran policías, dice la FGE

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump calificó como "muy bueno y productivo" su encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.
1

Trump destaca su reciente encuentro con CSP y Carney; "hablamos de comercio", dice

Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro.
2

VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
3

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

La FGR inició una investigación por delincuencia organizada a raíz de la explosión frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán.
4

La FGR investiga explosión en Coahuayana; 3 de los muertos eran policías, dice la FGE

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
5

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

Estados Unidos tiene mecanismos para localizar migrantes detenidos; se ha convertido en una necesidad urgente dentro de los procesos migratorios actuales en EU.
6

¿Sospechas que un conocido cayó en manos del ICE? Así puedes verificarlo oficialmente

Debido al ingreso del frente frío 19 a México se esperan fuertes lluvias y temperaturas muy bajas en la mayor parte del país, según el pronóstico del SMN.
7

¡Abrígate bien! El SMN prevé heladas y lluvias en 11 estados por el frente frío 19

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
8

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Habitantes de Jonacatepec tomaron el Ayuntaiento y quemaron un árbol de Navidad en protesta luego de que un niño y su tío fueron atropellados por una patrulla.
9

VIDEO ¬ Queman árbol navideño en Jonacatepec luego de que patrulla arrollara a niño

Pablo Vázquez, titular de la SSC-CdMx, informó de la detención de tres personas en posesión de unas 800 dosis de droga en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
10

La SSC-CdMx realiza cateos en Cuauhtémoc e Iztacalco; detiene a 3 y les asegura droga

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.
11

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
12

Alejandro fue de los primeros asesinados por EU en el Caribe. Esta es su historia…