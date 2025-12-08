¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

Cantar se ha utilizado incluso en terapias de rehabilitación para ayudar a sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 7 de diciembre (LaOpinión).- El canto no sólo es una expresión artística, sino que ofrece beneficios físicos, emocionales y cognitivos. Investigaciones demuestran que cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

De acuerdo a evidencias, el acto de cantar activa el nervio vago y favorece la función respiratoria. Estudios indican que cantar en conjunto puede mejorar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, siendo similar a una caminata rápida.

“Cantar es un acto cognitivo, físico, emocional y social”, afirma Alex Street, investigador del Instituto de Investigación de Musicoterapia de Cambridge, quien estudia cómo la música puede ayudar a niños y adultos a recuperarse de lesiones cerebrales, que declaró a BBC Mundo.

Beneficios psicológicos y en enfermedades crónicas

Se afirma que la participación en coros ha mostrado resultados positivos en pacientes con afecciones como el Parkinson y enfermedades pulmonares. Estas actividades proporcionan un enfoque complementario a tratamientos médicos convencionales.

Asimismo, cantar en grupo promueve una sensación de unidad y bienestar psicológico. La experiencia compartida de cantar puede habilitar vínculos profundos entre desconocidos y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades.

El canto se ha utilizado en terapias de rehabilitación para ayudar a sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares. Los efectos positivos en la neuroplasticidad mejoran la capacidad de recuperación del habla y la memoria verbal.

Diferencias entre cantar solo y en grupo

Existen diferencias en los beneficios de cantar solo o en grupo, con el canto grupal ofreciendo ventajas adicionales en cohesión social y bienestar psicológico, aunque ambos mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés.

Tanto cantar solo como en grupo aumenta la felicidad, reduce la preocupación, la tristeza y las concentraciones de cortisol salival, una hormona del estrés. Estos efectos se observan tras 20 minutos de canto en ambos casos, promoviendo relajación y mejoría emocional.

Ventajas del canto en grupo. El canto coral genera mayor felicidad post-canto en comparación con cantar solo, mantiene niveles estables de excitación y reduce más el cortisol durante la actividad. Además, fortalece lazos sociales al sincronizar ritmos cardíacos y ondas cerebrales entre participantes, liberando endorfinas y fomentando sentimientos de pertenencia y comunidad. Estudios indican que reduce oxitocina periférica por menor arousal, pero amplifica beneficios como confianza y habilidades sociales.

Beneficios del canto solo. Cantar solo produce un leve aumento en oxitocina salival, posiblemente por un estrés moderado inicial que luego disminuye, y baja la excitación percibida después. Ofrece beneficios físicos como mejor capacidad pulmonar y circulación, similar al grupal, pero sin el componente social.

Técnicas de canto efectivas

Las técnicas de canto más efectivas para mejorar la capacidad respiratoria se centran en la respiración diafragmática y ejercicios de control del flujo de aire, como las pulsaciones y el hissing, que fortalecen el diafragma y expanden la capacidad pulmonar.

Respiración diafragmática: esta técnica implica inhalar profundamente expandiendo el abdomen con mínima elevación del pecho, lo que maximiza el uso de los pulmones y mejora el soporte vocal. Coloca una mano en el vientre y otra en el pecho; inhala por la nariz durante 4 segundos sintiendo la expansión abdominal, retiene 2 segundos y exhala lentamente por la boca durante 6-8 segundos.

Ejercicios de control de aire:

Pulsaciones de aire: Inspira 4 segundos y exhala en pulsos con “SH” o “F” (8-20 soplidos por segundo), activando los abdominales como en una tos.

Hissing o sibilancias: Inhala por la nariz y exhala creando un silbido suave entre los dientes durante 30 segundos a 2 minutos, manteniendo un flujo constante.

Escalera de respiraciones: Inhala y exhala contando de 4 en 4 hasta 8 repeticiones, incrementando gradualmente para construir resistencia.

Respiración intercostal y combinada: practica expandiendo las costillas bajas con las manos en los lados durante la inhalación, ideal para agudos y respiraciones profundas en frases largas. Combina con movimientos como elevar y bajar los brazos sincronizados con frases cantadas para coordinar aire y fonación. Realiza rutinas diarias de 10-20 minutos para resultados notables en control y capacidad pulmonar.

