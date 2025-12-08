Tlalpujahua, un lugar con calles llenas de tradición y paisajes de película

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 7:00 am

Tlalpujahua

En Tlalpujahua la magia está presente en cada rincón. La riqueza cultural y calidez de su gente convierten a este Pueblo Mágico de Michoacán en un destino para pasar unas bellas vacaciones.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Tlalpujahua es un poblado con calles llenas de tradición, paisajes de película y una vibra única que enamora a todos sus visitantes. Este lugar que se encuentra en Michoacán, se ilumina con intensidad gracias a sus hermosas artesanías, edificios históricos, cocina deliciosa y sitios llenos de historia.

¿Qué lugares de Tlalpujahua visitar?

Algunos de los atractivos imperdibles de este destino michoacano son el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y el Convento Franciscano.

El primero es una joya barroca del siglo XVIII que deslumbra por su decoración interior resultado de una maravillosa mezcla de estilos, así como una Virgen del Carmen pintada sobre adobe, una rareza que solo se puede admirar en este lugar.

Por su parte, el Convento Franciscano edificado a principios del Siglo XVII, es un complejo arquitectónico que resguarda fervor, historia y arte. Este lugar fue la última morada de Fray Manuel Martínez de Navarrete, considerado por muchos como el poeta más prominente de aquella época, debido a la frecuencia de sus publicaciones, la calidad de sus poemas y los recursos estilísticos retóricos que empleaba.

Tlalpujahua
Tlalpujahua celebra 20 años como Pueblo Mágico. Foto: Secretaría de Turismo de Michoacán

Museos para visitar

El Museo Tecnológico Minero del Siglo XIX es imperdible, ubicado en lo que fue la Mina las Dos Estrellas, que era la principal productora de oro a nivel mundial entre los años 1908 a 1913. Este espacio es uno de los pocos museos mineros de sitio del país donde se pueden apreciar edificaciones en su mayoría originales, además de realizar visitas guiadas con un recorrido enriquecedor y agradable.

Otro es el Museo de los Hermanos Rayón es un edificio imperdible, que data de 1792, y se considera el hogar de los célebres hermanos López Rayón, considerados héroes de nuestra Independencia. En este espacio abierto al público en 1973 se exhiben documentos que narran la historia del municipio, la lucha de Independencia y la actividad minera de esta región.

Avistamiento de luciérnagas y ecoturismo

En el sector turístico, este Pueblo Mágico tiene mucho que ofrecer. En los meses de junio a agosto, Tlalpujahua comparte a turistas y visitantes un contacto único con la naturaleza a través de los avistamientos de luciérnagas en lugares como El Llanito y San Joaquín, donde se puede disfrutar de este mágico espectáculo natural acompañado de platillos típicos.

En este ámbito, el Campo del Gallo, un espacio para el ecoturismo ideal para acampar y disfrutar de la naturaleza; el pueblo de Tlacotepec, uno de los más antiguos de la región, famoso por sus festividades dedicadas a la Virgen de Guadalupe en diciembre y donde se elabora el tradicional pan de pucha; así como la Ruta del Pulque en comunidades como Monte Alegre y San José de Guadalupe, donde se pueden degustar diferentes curados de pulque.

Tlalpujahua
Santuarios de Michoacán para vivir el avistamiento de luciérnagas. Foto: Secretaría de Turismo de Michoacán

Gastronomía y festividades

La gastronomía no se queda atrás, ya que los platos imperdibles que hay que probar incluyen las frutas en conserva, que son elaboradas con recetas tradicionales; la cabeza de res al horno, un platillo típico con un sabor profundo y cocción lenta; el pan de pucha, un panecillo dulce tradicional elaborado especialmente durante las festividades de diciembre y el pan de pulque, otro clásico de la región que se distinguen por su sabor único gracias a la fermentación del pulque que se usa en su elaboración.

Un elemento importante para recordar son sus festividades, el evento más grande y representativo es la Feria de la Esfera, que este año se realizará del 27 de septiembre al 15 de diciembre. En esta gran verbena llena de arte, música y color, más de 300 expositores ofrecerán a los visitantes las esferas y adornos navideños más bonitos y de mejor calidad de todo el país.

El evento incluye actividades culturales, espectáculos artísticos, presentaciones musicales, muestras gastronómicas y recorridos turísticos para conocer el encanto colonial del Pueblo Mágico de Tlalpujahua. Además, los asistentes pueden admirar la creatividad de los talleres familiares, donde cada pieza es elaborada de manera minuciosa con la técnica de vidrio soplado y pintada a mano; o visitar sus vistosas tiendas donde la navidad te hace sentir en casa.

