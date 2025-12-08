Nunca hubo engaño: celebramos 7 años porque somos un mismo proyecto, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum hizo un balance de lo que representó para su movimiento la concentración del fin de semana en el Zócalo, donde se dieron cita 600 mil personas para festejar la 4T.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró esta mañana que se celebraron los siete años de la llamada Cuarta Transformación (4T) en el evento masivo que se realizó el sábado pasado en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) porque se trata de un mismo proyecto que inició con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018.

"Lo festejamos como siete años porque nunca hubo engaño. Siempre dijimos que iba a ser continuidad de los primeros seis años, avance y nuevos temas porque así es. Nosotros avanzamos en temas ambientales; temas de fuentes renovables de energía; mujeres; educación, nuevos esquemas para la media superior, nuevas universidades, además de las Benito Juárez", dijo.

Sheinbaum Pardo destacó que es "parte de un movimiento que llegó en 2018 porque el pueblo de México lo decidió así". De acuerdo con sus palabras, gracias a ello hay muchos avances; un modelo económico, político y ético; y una forma de gobernar distinta.