¡Cuidado con el frente frío 19! Traerá bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 1:09 pm

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 19 provocará lluvias intensas, vientos extremos, oleaje elevado y temperaturas bajas.

El frente frío 19 mantendrá ambiente de frío a muy frío en el norte, oriente y centro del país, con temperaturas mínimas de hasta -10 grados centígrados en zonas serranas.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este lunes el frente frío número 19 provocará lluvias intensas, vientos extremos, oleaje elevado y temperaturas muy bajas en gran parte del país, condiciones que podrían generar inundaciones, deslaves y caída de árboles en zonas vulnerables.

De acuerdo con el comunicado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias más severas, con acumulados de 75 a 150 milímetros (mm), se registrarán en regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que se recomienda extremar precauciones y atender los avisos de Protección Civil ante posibles crecidas de ríos y arroyos.

Además, la masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá ambiente de frío a muy frío durante la mañana y la noche en el noreste, oriente y centro de México, con temperaturas mínimas que podrían descender a –10 grados centígrados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y hasta –5 en sierras del centro del país.

El SMN también informó que se registrará un evento de Norte fuerte a intenso, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) en costas de Veracruz, y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec; así como vientos de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, y de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las autoridades federales recordaron que estas condiciones podrían provocar caída de anuncios y árboles, por lo que se aconseja evitar zonas arboladas y estructuras inestables. El oleaje alcanzará de 2.5 a 3.5 metros en el Golfo de Tehuantepec, y en las costas de Veracruz y Tamaulipas.

El frente frío número 19, en combinación con la masa de aire polar y canales de baja presión, provocará un escenario de precipitaciones generalizadas en gran parte del país, con especial intensidad en el sureste y oriente.

  • Lluvias intensas: Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, sur y este).
  • Lluvias muy fuertes: Hidalgo, Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias fuertes: Guerrero, Tlaxcala y Querétaro (Sierra Gorda).
  • Chubascos: San Luis Potosí (Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.
  • Lluvias aisladas: Tamaulipas y Nayarit.

El organismo recomienda abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura, y prestar especial atención a niños y adultos mayores.

La Conagua y el SMN mantendrán un monitoreo continuo de las condiciones meteorológicas y publicarán actualizaciones en sus plataformas oficiales.

