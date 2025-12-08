Millones de niños reciben diagnóstico de salud, pero papás no los llevan a citas: SEP

El titular de la SEP, Mario Delgado, pidió a padres y madres de familia que consulten los diagnósticos de salud de los estudiantes que han sido revisados en las primarias públicas del país y que requieren atención médica por sobrepeso, lentes o revisión bucal.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México envió un mensaje a los padres y madres de familia de estudiantes de todas las entidades de la república, para que lleven a sus hijas y hijos a consulta médica si así lo requieren, de acuerdo con el diagnóstico que realizaron diferentes dependencias al visitar todas las escuelas públicas del país para revisar su estado de salud en tres aspectos: nutricional, bucal y visual.

"Insistimos a los padres y madres de familia que lleven a sus hijos las citas", pidió Mario Delgado, Secretario de Educación Pública (SEP) durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. "Les insistimos: atiendan las recomendaciones para los estudiantes".

"Lo más importante es cerrar el ciclo: la detección se hace por parte del Gobierno de México Ahora necesitamos el apoyo de las familias para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia", convocó Delgado.

Y es que Delgado reveló que el rezago se da no en el diagnóstico de los estudiantes con respecto a su estado de salud, sino con los padres y madres de familia, que no han acudido con sus hijas y hijos a la consulta médica. Se trata de millones de estudiantes que no han recibido la atención médica y la necesitan.

Hasta ahora, 5 de cada 10 estudiantes que han sido evaluados en las primarias públicas del país requieren atención por su estado nutricional, ya sea por sobrepeso o algún tipo de obesidad. Sin embargo, de los casi 3 millones 827 mil alumnos y alumnas por atender, apenas han asistido a su cita en las clínicas de salud el 7.2 por ciento, es decir, 275 mil 126 niños y niñas.

Las cifras son aún más alarmantes con respecto a la higiene bucal, donde se identifican caries o posibles caries, así como otras afectaciones tempranas. Apenas el 4.3 por ciento de los estudiantes que requieren la atención médica han asistido. Eso quiere decir que se han completado casi 197 mil citas de casi 4.6 millones de estudiantes que requieren atención de salud.