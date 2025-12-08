Sheinbaum detalla su reunión con Trump: "Fue cordial y de mucho respeto hacia México"

La Presidenta Sheinbaum declaró que la interacción no dejó grandes avances, pero sí claridad sobre la postura mexicana.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió este lunes que en su reciente encuentro con el Presidente estadounidense Donald Trump reiteró que México mantendrá una relación basada en el respeto mutuo y la defensa de su soberanía.

"México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos. La razón es: uno, porque son nuestros vecinos; dos, porque allá viven 40 millones de mexicanos y siempre tenemos que defenderlos; y tres, porque es mejor llegar a acuerdos. ¿Cómo se da esta relación? Pues con principios, sin subordinación", reiteró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria mexicana recordó que, desde el inicio de la nueva administración en Washington, su Gobierno ha dejado claro el marco en el que se desarrollará la relación bilateral: coordinación, pero sin ceder en soberanía ni en la capacidad de México para decidir su rumbo.

“Lo que hemos dejado claro es coordinación sin subordinación, respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestra territorialidad”, puntualizó.

La Presidenta añadió que la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos seguirá siendo un tema permanente en su diálogo con la Casa Blanca.

Además. señaló que en cada encuentro insiste en el valor y la contribución de la comunidad mexicana en ese país, así como en la importancia de garantizar sus derechos: “En cualquier lugar donde estemos hablamos de eso, de lo que representan los mexicanos allá”.

Sobre la reunión del viernes, la Presidenta explicó que se trató de un intercambio breve y sin acuerdos específicos, pero suficiente para marcar el tono de la comunicación entre ambos gobiernos. También aclaró que no se discutió una agenda trilateral con Canadá y que el encuentro fue estrictamente protocolario.

“No es que hayamos avanzado mucho, pero esperamos seguir trabajando”, señaló al mencionar que, conforme se desarrolle el diálogo bilateral, podrá ofrecer más información.