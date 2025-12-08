Un terremoto de magnitud 7.6 golpea el noreste de Japón; se reportan olas de tsunami

Un sismo de magnitud 7.6 sorprendió al noreste de Japón, y provocó olas de 40 cm en Aomori y Hokkaido. La JMA emitió alerta de tsunami para cinco prefecturas.

TOKIO, 8 dic (Xinhua).- Un terremoto con una magnitud preliminar de 7.6 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón este lunes por la noche, luego del cual se registraron olas de tsunami de 40 centímetros en zonas de la costa del Pacífico, informó la Agencia Meteorológica del país.

El terremoto ocurrió a las 23:15 horas a una profundidad de 50 kilómetros, con una intensidad superior a seis en la escala sísmica japonesa de siete en las zonas más afectadas, señaló la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

La Agencia emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, donde se esperan olas de hasta tres metros.

Momento del #sismo de 7.6 de Misawa, Japón🇯🇵 🔸Se reportan intensidades severas.

🔸Aún sin informes oficiales de daños - lesionados.

🔸Hasta ahora la altura reportada del #tsunami es de 40 cm. pic.twitter.com/Xq2VHVUju8 — SkyAlert (@SkyAlertMx) December 8, 2025

La JMA indicó que se han observado olas de tsunami de 40 centímetros frente a las costas de las prefecturas de Aomori y Hokkaido.

La cadena pública NHK informó que no se han detectado anomalías en las centrales nucleares de Fukushima, Higashidori y Onagawa.

La JMA también emitió una alerta de tsunami para las prefecturas de Miyagi y Fukushima luego del fuerte terremoto.