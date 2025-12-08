Récord histórico de empleo en México: IMSS registra 22.8 millones de puestos formales

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 12:33 pm

El Gobierno de México anunció un récord histórico de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Del total de puestos registrados, 86.7 por ciento son permanentes, lo que equivale a 19.8 millones de plazas, la cifra más alta en la historia del IMSS.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció que, al 30 de noviembre, se alcanzó un récord histórico de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta desde que comenzó el registro en 1997.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el dato como muestra de la fortaleza de la economía nacional y del impacto del modelo económico de la Cuarta Transformación (4T): “22 millones 837 mil 768 son empleos formales. Este es el cierre de noviembre. Normalmente en diciembre también aumenta. Entonces es un muy buen dato de nuestra economía".

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en noviembre se generaron 48 mil 595 nuevos puestos de trabajo, con lo que en lo que va del año se han creado 599 mil 389 empleos, equivalente a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento.

De acuerdo con el comunicado, en los últimos 12 meses, el incremento fue de 194 mil 130 empleos, lo que representa una tasa anual de 0.9 por ciento.

Robledo destacó que la calidad laboral alcanzó cifras históricas: 86.7 por ciento de los puestos registrados son permanentes, lo que equivale a 19 millones 800 mil 325 plazas, el nivel más alto en toda la historia del Seguro Social.

La participación de las mujeres también marcó un hito. Del total de empleos afiliados, nueve millones 229 mil 547 corresponden a mujeres, lo que representa el 40.4 por ciento del empleo nacional. En lo que va del año, se han creado 98 mil puestos ocupados exclusivamente por mujeres, consolidando una tendencia de mayor inclusión y equidad en el ámbito laboral.

En cuanto a la remuneración, el salario promedio de cotización alcanzó los 624.9 pesos diarios, lo que significa que hubo un incremento anual de siete por ciento. Este aumento refleja la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores, y se suma al impacto que tendrá el nuevo salario mínimo anunciado por la Presidenta Sheinbaum, que entrará en vigor a partir de enero de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en el segundo trimestre de 2025 los puestos de trabajo remunerados alcanzaron 40 millones, es decir, se percibió un incremento de 600 mil respecto al primer trimestre. El crecimiento anual fue de 1.3 por ciento, mientras que las remuneraciones aumentaron en 298 mil 061 millones de pesos, lo que representa un 6.5 por ciento anual.

La Presidenta Sheinbaum subrayó que el modelo económico de su Gobierno ha significado aumento en el empleo y la recuperación del salario mínimo, tras décadas de caída en el poder adquisitivo durante los gobiernos neoliberales.

Recordó que a partir de 2018, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó la recuperación salarial y que continuará en el segundo piso de la llamada transformación, con la meta de alcanzar 440 pesos diarios.

En ese contexto, anunció que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la frontera norte, lo que impactará directamente en el salario base de cotización de las y los trabajadores afiliados al IMSS.

“El aumento al salario distribuye la riqueza, además de los Programas para el Bienestar. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanista: que la gente viva mejor”, afirmó la mandataria federal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
Galileo

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Un nuevo estudio publicado revela que los niños que poseen un smartphone a los 12 años enfrentan riesgos de depresión, obesidad y falta de sueño.

Uso de smartphones en menores de 12 años acarrea problemas como depresión y obesidad

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
1

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada como una de las 67 personas más elegantes del 2025 por el NYT.
2

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

3

Cientos de miles arropan a la Presidenta y repudian las mentiras de la ultraderecha

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7.6 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón; después se registraron olas de tsunami de 40 centímetros.
4

Un terremoto de magnitud 7.6 golpea el noreste de Japón; se reportan olas de tsunami

Kristi Noem podría ser sustituida como Secretaria de Seguridad de EU, de acuerdo con un reporte
5

Noem tendría los días contados como Secretaría de Seguridad, dicen dos exfuncionarios

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica
6

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

¿Qué tan de izquierda es la 4T? La pregunta no es para los núcleos de oposición porque la respuesta se distorsiona.

¿Es de izquierda la 4T?
7

¿Es de izquierda la 4T?

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
8

Alejandro fue de los primeros asesinados por EU en el Caribe. Esta es su historia…

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
9

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
10

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Un nuevo liderazgo empresarial, la oportunidad para reconstruir confianza y rumbo
11

Un nuevo liderazgo empresarial, la oportunidad para reconstruir confianza y rumbo

El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) planteó en el Paquete Presupuestal 2026 una ampliación al subsidio de la tenencia vehicular.
12

El Gobierno de la CdMx exentará de tenencia a autos de hasta 638 mil pesos en 2026

13

Empresa española, consentida de Calderón y EPN, se benefició con hospital: Batres

Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro.
14

VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Claudia Sheinbaum aseguró que en su reunión con Donald Trump reiteró que México mantendrá una relación basada en el respeto mutuo y la defensa de su soberanía.
15

Sheinbaum detalla su reunión con Trump: "Fue cordial y de mucho respeto hacia México"

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 19 provocará lluvias intensas, vientos extremos, oleaje elevado y temperaturas bajas.
1

¡Cuidado con el frente frío 19! Traerá bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes

2

Empresa española, consentida de Calderón y EPN, se benefició con hospital: Batres

El Gobierno de México anunció un récord histórico de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
3

Récord histórico de empleo en México: IMSS registra 22.8 millones de puestos formales

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7.6 en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón; después se registraron olas de tsunami de 40 centímetros.
4

Un terremoto de magnitud 7.6 golpea el noreste de Japón; se reportan olas de tsunami

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada como una de las 67 personas más elegantes del 2025 por el NYT.
5

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Claudia Sheinbaum aseguró que en su reunión con Donald Trump reiteró que México mantendrá una relación basada en el respeto mutuo y la defensa de su soberanía.
6

Sheinbaum detalla su reunión con Trump: "Fue cordial y de mucho respeto hacia México"

Mario Delgado pidió a los padres de familia que lleven a sus hijos a cita en las clínicas de salud si su diagnóstico reveló alguna necesidad de atención médica.
7

Millones de niños reciben diagnóstico de salud, pero papás no los llevan a citas: SEP

Claudia Sheinbaum aseguró que se celebraron los siete años de la 4T en el evento masivo del Zócalo porque se trata de un mismo proyecto que inició con AMLO.
8

Nunca hubo engaño: celebramos 7 años porque somos un mismo proyecto, dice Sheinbaum

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
9

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Trump calificó como "muy bueno y productivo" su encuentro con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.
10

Trump destaca su reciente encuentro con CSP y Carney; "hablamos de comercio", dice

Inspectores del municipio de Querétaro se enfrentaron a golpes con artesanos indígenas que se opusieron a dejar de vender sus productos en calles del centro.
11

VIDEOS ¬ Ayuntamiento de Querétaro desaloja con violencia a comerciantes indígenas

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
12

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas