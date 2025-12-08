Récord histórico de empleo en México: IMSS registra 22.8 millones de puestos formales

Del total de puestos registrados, 86.7 por ciento son permanentes, lo que equivale a 19.8 millones de plazas, la cifra más alta en la historia del IMSS.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México anunció que, al 30 de noviembre, se alcanzó un récord histórico de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta desde que comenzó el registro en 1997.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el dato como muestra de la fortaleza de la economía nacional y del impacto del modelo económico de la Cuarta Transformación (4T): “22 millones 837 mil 768 son empleos formales. Este es el cierre de noviembre. Normalmente en diciembre también aumenta. Entonces es un muy buen dato de nuestra economía".

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en noviembre se generaron 48 mil 595 nuevos puestos de trabajo, con lo que en lo que va del año se han creado 599 mil 389 empleos, equivalente a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento.

De acuerdo con el comunicado, en los últimos 12 meses, el incremento fue de 194 mil 130 empleos, lo que representa una tasa anual de 0.9 por ciento.

📊 Hoy, en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @Claudiashein, confirmamos excelentes noticias para México y para @Tu_IMSS: 🟢 En noviembre llegamos a 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, la cifra más alta en la historia del Instituto. En lo… pic.twitter.com/402EN61S72 — Zoé Robledo (@zoerobledo) December 8, 2025

Robledo destacó que la calidad laboral alcanzó cifras históricas: 86.7 por ciento de los puestos registrados son permanentes, lo que equivale a 19 millones 800 mil 325 plazas, el nivel más alto en toda la historia del Seguro Social.

La participación de las mujeres también marcó un hito. Del total de empleos afiliados, nueve millones 229 mil 547 corresponden a mujeres, lo que representa el 40.4 por ciento del empleo nacional. En lo que va del año, se han creado 98 mil puestos ocupados exclusivamente por mujeres, consolidando una tendencia de mayor inclusión y equidad en el ámbito laboral.

En cuanto a la remuneración, el salario promedio de cotización alcanzó los 624.9 pesos diarios, lo que significa que hubo un incremento anual de siete por ciento. Este aumento refleja la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores, y se suma al impacto que tendrá el nuevo salario mínimo anunciado por la Presidenta Sheinbaum, que entrará en vigor a partir de enero de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en el segundo trimestre de 2025 los puestos de trabajo remunerados alcanzaron 40 millones, es decir, se percibió un incremento de 600 mil respecto al primer trimestre. El crecimiento anual fue de 1.3 por ciento, mientras que las remuneraciones aumentaron en 298 mil 061 millones de pesos, lo que representa un 6.5 por ciento anual.

En el 2° trimestre de 2025 se crearon 600 mil puestos de trabajo remunerados adicionales; las remuneraciones se incrementaron en un 6.5%.

Al 30 de noviembre se alcanzó récord de empleo formal llegando a 22.8 millones. @Tu_IMSS registra 9 millones de puestos de trabajo de mujeres. pic.twitter.com/0JQlgDlS6Q — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 8, 2025

La Presidenta Sheinbaum subrayó que el modelo económico de su Gobierno ha significado aumento en el empleo y la recuperación del salario mínimo, tras décadas de caída en el poder adquisitivo durante los gobiernos neoliberales.

Recordó que a partir de 2018, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó la recuperación salarial y que continuará en el segundo piso de la llamada transformación, con la meta de alcanzar 440 pesos diarios.

En ese contexto, anunció que a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la frontera norte, lo que impactará directamente en el salario base de cotización de las y los trabajadores afiliados al IMSS.