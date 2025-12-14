DATOS ¬ Andrea Chávez tiene al menos 10 asesores. Sólo una iniciativa le han aprobado

Arturo Daen

14/12/2025 - 12:05 am

Chávez sólo suma ocho iniciativas propias en 14 meses como senadora. Entre sus asesores hay una instructora de belleza, personas dedicadas a sus casas de enlace y una encargada de tomarle fotos y videos. 

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, contó en los últimos dos años con al menos 10 asesores  para su trabajo legislativo en la Cámara Alta. Aún con esa ayuda, hasta ahora sólo suma cinco iniciativas propias y una sola aprobada: la de declarar el 1 de diciembre de cada año como el “Día Nacional de las y los Alfareros“.

La Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó las declaraciones patrimoniales de 10 personas contratadas por el Senado como sus asesores, que mencionaron como su “área de adscripción” el escaño de Chávez, con funciones que van desde la asesoría en temas legislativos hasta ayudarle con el trabajo de “proveedores y eventos”.

Al respecto, la senadora dijo a SinEmbargo en una respuesta escrita que “todas las senadoras y senadores de la República cuentan con el mismo techo presupuestal para la contratación de personal de apoyo, conforme a los lineamientos administrativos del Senado de la República”.

Chávez aseguró que “no dispone de más asesores ni de un presupuesto distinto al autorizado para cualquier otro integrante de la Cámara Alta”, aunque en una revisión en la PNT, se ubicó que por ejemplo la senadora Julieta Andrea Ramírez contó en el mismo lapso con seis asesores, y 30 iniciativas. 

La senadora de Chihuahua también defendió en la respuesta enviada este 13 de diciembre que con el trabajo legislativo de la segunda semana de este mes ya acumuló 10 iniciativas, aunque dos de ellas son en conjunto con otros legisladores. Propias sólo han sido ocho, según la información en la página de la Cámara Alta.

“La labor legislativa no se limita a la aprobación de iniciativas, sino que comprende el trabajo en comisiones, la construcción de consensos, el acompañamiento de dictámenes y la gestión territorial, ámbitos en los que mantiene una participación constante y verificable”, apuntó.

Los asesores de Andrea Chávez

Con una remuneración mensual neta de 13 mil 447 pesos, María Catalina Enriquez Torres tiene desde septiembre de 2024 como función principal administrar una casa enlace de Andrea Chávez, sin detallar cuál, ya que en sus redes sociales la senadora ha informado que tiene cuatro en operación, en los municipios de Delicias, Guadalupe y Calvo, y Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua.

María Catalina, según su declaración patrimonial del 28 de mayo, cursa el bachillerato en sistema abierto, y en su experiencia laboral informó que entre 2014 y 2024 fue “instructora en el área de belleza, mientras que de 2004 a 2023 prestó servicios de estilismo en su negocio, llamado “Studio Katy”.

Sobre este aspecto, la senadora Andrea Chávez dijo a SinEmbargo que “la persona señalada” desempeña funciones de administración, atención al público y logística en la casa de enlace.

Su formación previa como esteticista, agregó la senadora, “no demerita ni invalida el trabajo profesional que actualmente realiza en labores operativas y de atención ciudadana. Lo relevante para dichas funciones es la capacidad de organización, el trato digno y la responsabilidad, cualidades que cumple cabalmente”. 

Otro asesor de nombre Agustín Chávez Morales, contratado por honorarios con una remuneración mensual de 9 mil 229 pesos, según su declaración patrimonial, tiene como principal función ser “auxiliar general en casa de Enlace Chihuahua”.

Sobre estas “casas de enlace” de la Senadora, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia se preguntó al Senado cuál era el presupuesto público destinado a  éstas, incluyendo el personal contratado para su operación y de renta o arrendamiento de las oficinas, pero respondieron que no tenían esa información. 

Esto, según mencionaron, porque el Senado da recursos para la dieta y trabajo legislativo de las senadoras y senadores, pero no etiqueta presupuesto para tareas específicas como la de esas casas de gestión o enlace.

Andrea Chávez, Senadora de la República. Foto: Cuartoscuro
Casa Enlace de Andrea Chávez en Nuevo Casas Grandes, inaugurada el 4 de enero de 2025. Foto: Cuenta de Twitter de la senadora

Consultada, la senadora dijo a SinEmbargo que la operación de sus casas de enlace “se realiza conforme a los mecanismos administrativos permitidos”, pero no respondió a la pregunta de cuántas casas de enlace tiene ya en total, si se mantienen las cuatro que ha reportado en redes, cuál es su costo de operación y cómo es su financiamiento. 

“Estas casas de enlace, apuntó, “no deben confundirse con casas ciudadanas o domicilios particulares en los que personas afines al proyecto político atienden, de manera voluntaria y sin nómina ni horarios formales, a sus propios vecinos, concentrando demandas comunitarias que posteriormente se canalizan al equipo de trabajo de la senadora”.

Chávez aceptó que al menos dos de sus asesores contratados por el Senado desarrollan su labor en estas casas, “principalmente en el estado de Chihuahua, atendiendo directamente a la ciudadanía”. 

Entre la ayudantía de Chávez también está el caso de Elizabeth Figueroa Velázquez, ella sí en la nómina del Senado, con una remuneración mensual neta de 46 mil 637 pesos y con la función principal desde octubre de 2024 de ser asesora de medios de la senadora.

Según los datos de experiencia laboral de Figueroa Velázquez, antes fue coordinadora de medios de Eduardo Ramírez, cuando presidió el Senado entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, y de 2021 a febrero de 2024 fue enlace de medios del ahora Gobernador de Chiapas, aliado político de Adán Augusto López. 

En el registro de asesoras de Chávez también aparece Damaris Cardona Montes, contratada por honorarios desde septiembre de 2024, con una remuneración mensual neta de 25 mil 260 pesos y encargada de “proveedores y eventos”. 

Cardona Montes, según su declaración patrimonial, se tituló en 2023 como Médica Veterinaria Zootecnista, y entre 2018 y octubre de 2024 trabajó como veterinaria en una empresa llamada Guarida Pets. 

Andrea Chávez, Senadora de la República. Foto: Cuartoscuro
Foto: Andrea Chávez en Instagram

En cuanto a Katia Sharon Peña Zaragoza, fue contratada por honorarios como asesora legislativa de Chávez, con un sueldo neto mensual de 17 mil 396 pesos, aunque declaró no tener ninguna experiencia laboral previa. Se tituló en octubre de 2024 en la carrera de Administración, según su declaración patrimonial.

La senadora defendió que “la contratación de personal responde a funciones legislativas, de gestión territorial y de atención ciudadana, indispensables para el adecuado ejercicio del cargo”.

Al menos una persona se dedica a grabar y tomar fotos de Chávez, tanto en el Senado como en sus recorridos por municipios, o incluso cuando acude los miércoles a debatir en un programa de Radio Fórmula. 

Andrea Chávez, Senadora de la República. Foto: Cuartoscuro
Foto: Andrea Chávez en Instagram

Se solicitó conocer vía Transparencia quiénes integran su equipo de video y redes sociales, su lista de actividades y salarios, y la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara Alta respondió que no tienen esa información, “en virtud de que el Senado no entrega recursos económicos a las Senadoras y Senadores de la República para los conceptos que refiere el solicitante”.

En su respuesta a SinEmbargo, Chávez aseguró que sus redes “son administradas de manera personal por ella”, aunque “como ocurre con el resto de las y los senadores, cuenta con apoyo técnico audiovisual para la grabación y edición de contenidos, lo cual constituye una práctica ordinaria en la actividad parlamentaria y no representa un privilegio ni una estructura paralela”.

La senadora no detalló cuántas personas le dan ese apoyo técnico para grabar sus actividades, ni si forman parte del grupo de 10 asesores que identificó SinEmbargo, o si es un equipo adicional. 

En cuanto a su trabajo legislativo, además de su propuesta aprobada para establecer el “Día Nacional de las y los Alfareros“, hay otras seis iniciativas donde Andrea Chávez aparece como promovente y que están siendo analizadas en comisiones del Senado. 

Tiene una en conjunto con varias senadoras para inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Senado la leyenda “2025, Año de la Mujer Indígena”; y otra también en conjunto con varios senadores y senadoras, para establecer el Premio Nacional de Economía “Ifigenia Martínez”. 

Las cuatro iniciativas restantes sí tienen a Chávez como única promovente. Entre ellas, una para incorporar a la ley “la supervisión permanente de las medidas de accesibilidad” para personas con discapacidad; otra para incluir “la perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos en la valoración de las pruebas ofrecidas durante un juicio”.

Una más para que las personas usuarias de los servicios públicos y privados de salud tengan derecho a consultar o transferir su expediente clínico electrónico con formatos accesibles; y otra iniciativa para reformar el Código Penal Federal y sancionar a quien deje en abandono “a una persona incapaz de cuidarse a sí misma”, sea cual sea su edad. 

En comparación, la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla aparece como promovente de un total de 31 iniciativas, aunque ninguna aprobada. Y en la PNT está el registro de que hasta ahora contó con seis asesores. En su caso sí se detalla que la función de una de ellas ha sido generar contenido de redes sociales para la legisladora.

Otra senadora morenista, Reyna Celeste Ascencio, aparece como promovente de 52 iniciativas, aunque también, ninguna de ellas hasta ahora aprobada. Según los datos en la PNT, contó con 11 asesores contratados por el Senado.

En su primer informe como senadora, además Chávez destacó sobre su labor legislativa la presentación de ocho puntos de acuerdo, como el exigir al gobierno panista de Maru Campos en Chihuahua suscribir el convenio de colaboración del IMSS-Bienestar, y el convenio para la universalización del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. 

Andrea Chávez, Senadora de la República. Foto: Cuartoscuro
Foto: Andrea Chávez en Instagram

También para solicitar que el Cerro Mesa de los Caballos sea declarado Área Natural Protegida, y exigir al Gobierno de Chihuahua replantear su estrategia para el manejo de la crisis epidemiológica por sarampión en la Sierra Tarahumara.

Chávez también presumió su labor como Presidenta de la Comisión de Bienestar, y principalmente su entrega de “más de 500 apoyos funcionales (sillas de ruedas, bastones, cobijas y material escolar)”, además de dar a habitantes de su entidad servicios de salud y asesoría jurídica. Apoyos materiales por los que la oposición ha denunciado una campaña adelantada de Chávez, rumbo a la elección para renovar la gubernatura de Chihuahua. 

Sobre este tema, la senadora dijo a SinEmbargo que para la entrega de estos apoyos “en ningún supuesto se utilizan recursos públicos ni presupuesto del Senado”. 

La senadora presentó su primer informe el 7 de septiembre pasado ante cientos de personas en un centro de convenciones en Chihuahua. Se pidió al Senado vía Transparencia el costo del evento, pero indicaron que no tenían la información. 

Periodista. Estudié en la FES Aragón de la UNAM. Trabajo en medios desde hace unos 15 años. Me gusta recabar datos para contar historias y el fact-checking para combatir la desinformación.

