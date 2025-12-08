Petro reporta hallazgo de cuerpos en mar colombiano; verá si se ligan a ataques de EU

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 5:35 pm

En La Guajira, en el norte de Colombia, fronterizo con Venezuela, se encontraron cuerpos, dijo Petro; podrían ser víctimas de los bombardeos de EU en el Caribe.

El hallazgo, dijo Petro, se dio en La Guajira, en el norte de Colombia, fronterizo con Venezuela, donde se encontraron cuerpos de personas que podrían ser las víctimas de los bombardeos de EU.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que se hallaron cuerpos en las costas del norte del país, a donde llegaron arrastrados por la corriente. Pidió que se realice su identificación y sugirió que los muertos serían víctimas de los bombardeos y ataques que ha llevado a cabo Estados Unidos (EU) contra embarcaciones en el Caribe.

"Cuerpos en el extremo norte de La Guajira. Esperamos su identificación por medicina legal", señaló Petro en sus redes sociales. La publicación estuvo acompañada de una foto y un video de una playa en esta localidad colombiana, ubicada en el norte del país, de cara al Caribe y fronteriza con Venezuela.

En otro mensaje, Petro afirmó: "Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de La Guajira. Le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar".

La agencia francesa AFP indicó que los cuerpos fueron hallados en una playa de pescadores en el departamento de La Guajira, pero la fuente policial que cita aclaró que no se han determinado las circunstancias de sus decesos. Ya la semana pasada la cadena RTVC dio a conocer que habitantes de la Alta Guajira reportaron el hallazgo de "varios" cuerpos en la zona, los cuales podrían estar vinculados a las operaciones militares llevadas a cabo por EU en el Caribe.

Petro mostró imágenes de los cuerpos que llegaron arrastrados por la corriente a las costas colombianas fronterizas con Venezuela.
Petro mostró imágenes de los cuerpos que llegaron arrastrados por la corriente a las costas colombianas fronterizas con Venezuela. Foto: X @petrogustavo

Los residentes de la zona han aportado material fotográfico que documenta los hallazgos, reveló la cadena colombiana. "Según las denuncias, los cuerpos encontrados podrían formar parte de un número significativo de víctimas fatales relacionadas con estas operaciones", indicó, citando a autoridades locales, ya que los cuerpos comenzaron a llegar a las costas días después de cada bombardeo estadounidense en la región.

En un nuevo mensaje en X (antes Twitter), Petro señaló que quienes mueren por misiles "son pobres pescadores, algunos por necesidads [sic] hacen viajes cortos de cocaína a los narcos". "Los que salen indultados son expresidentes con fuertes vínculos con el narcoterrorismo en Honduras y en Colombia. Los primeros, algunos, viajan con kilos, los segundos, con centenares de toneladas. EU está equivocando. Sus aliados no pueden ser los narcos", añadió.

Petro se refería al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, acusado de introducir cientos de toneladas de coca a EU y sentenciado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes, quien fue liberado de prisión la semana tras un indulto del Presidente Donald Trump.

Bombardeos de EU empiezan a ser cuestionados incluso en Washington

Los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe por parte de la administración de Donald Trump comenzaron en septiembre pasado. Hasta ahora, luego de una veintena de ataques directos, se acumulan al menos 81 asesinatos, aunque otros conteos de medios estadounidenses, como The New York Times, considera que se suman 87 muertos.

El gobierno estadounidense aseguró desde el primer ataque que se trataba de una ofensiva contra embarcaciones que transportaban droga hacia EU. Sin embargo, los cuestionamientos surgieron desde un principio, debido a que los bombardeos se realizaron contra objetivos sin el debido proceso, ni acusaciones firmes. La evidencia siempre dependió de los dichos de la administración de Trump.

La semana pasada, The Washington Post reveló que el Secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dio la orden de "matarlos a todos" desde el primera ataque, en lo que incluso legisladores de ambos partidos en la capital estadounidense consideran un posible crimen de guerra, ya que no se puede "rematar" a los sobrevivientes de un ataque si se han rendido y piden ayuda.

En los últimos días, la presión se ha elevado contra Hegseth, quien ya fue regañado –pero no sancionado– por el Inspector General del Pentágono por poner en peligro a tropas estadounidenses al revelar información delicada sobre los bombardeos que EU llevó a cabo en Yemen. Ahora, Hegseth ha intentado lavarse las manos y ha señalado a otros funcionarios del Pentágono que supuestamente habrían dado la orden de rematar a los posibles sobrevivientes de los bombardeos.

EU vs. Petro

Trump y Petro se han enfrascado en los últimos meses en una rivalidad por las acusaciones del Presidente estadounidense de que Colombia permite el libre paso de droga rumbo al norte del continente. El colombiano ha respondido una y otra vez que no es así. Sin embargo, la tensión ha crecido después de los bombardeos en el Caribe, que además incluyen una posible operación militar en Venezuela, para derrocar a Nicolás Maduro, a quien directamente EU señala de narco.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente sólo Venezuela”, ha dicho Trump.

Petro ha revirado en redes sociales: "Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EU".

La administración de Trump incluso ha revocado la visa del Presidente colombiano, debido a sus "acciones incendiarias" a finales de septiembre, cuando, con motivo de su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, encabezó en un acto paralelo una protesta a favor de Palestina en calles de Nueva York. En ese momento, el exguerrillero le respondió: "Separar a EU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el Gobierno de EU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General".

