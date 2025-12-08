Liga Mx: Checa cuándo y a qué hora serán los partidos de la final del Apertura 2025

Toluca y Tigres disputarán el título de la Liga Mx: la ida será en el "Volcán" y la vuelta en el Nemesio Diez.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de diciembre (ASMéxico).- Final inédita tendremos en la Liga Mx. Por primera ocasión en la historia del futbol mexicano, Toluca y Tigres se enfrentarán en la disputa por el título. Los Diablos Rojos buscan la doceava estrella, mientras que los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) van por la novena.

El momento cumbre del Apertura 2025 se acerca, toda vez que este lunes la Liga Mx anunció las fechas y horarios de la gran final.

Tigres vs. Toluca: Final de ida

Los felinos fueron el segundo lugar de la tabla y, por ende, recibirán el juego de ida, pues Toluca fue el líder. De esta manera, el primer capítulo de la final se disputará en el Volcán el jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas, tiempo del centro.

Definidos días y horarios de la Gran Final del #Apertura2025 entre @TolucaFC y @TigresOficial. pic.twitter.com/5QVLXbjiiy — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 8, 2025

Toluca vs. Tigres: Final de vuelta

Por segunda ocasión consecutiva, Toluca recibe la final de vuelta. El Nemesio Diez se vestirá de gala para el juego por el título del Apertura 2025. La vuelta se celebrará el domingo 14 de diciembre, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El momento de Toluca y Tigres

Toluca y Tigres fueron los mejores equipos del torneo. En esta final se enfrentan el uno contra el dos de la fase regular. Los Diablos Rojos dejaron en el camino a FC Juárez y a Monterrey para instalarse en la final. La ausencia de Alexis Vega no se ha notado, lo que habla de lo bien trabajado que está el equipo de Mohamed.

En tanto, Tigres llega sólido, aunque sólo ha ganado un partido en esta liguilla. La única victoria de los felinos fue en la vuelta de la serie ante Tijuana, pues con Cruz Azul empató en los dos partidos, pero avanzó por mejor posición en la tabla. Ángel Correa es el estandarte de este club.

Y solo quedaron dos🔥 ¡#LaFinalDeLaAfición está definida! @TolucaFC 🆚 @TigresOficial Tenemos una cita para conocer al campeón del #AP25. Lo mejor está por venir. 🤩 pic.twitter.com/uaV0w0CxVp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2025

