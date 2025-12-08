Verónica Hernández, Fiscal de Veracruz, renuncia al cargo; Congreso avala su salida

La renuncia de la Fiscal Verónica Hernández Giadáns se da luego de que el mismo Congreso de Veracruz redujera el periodo del o la titular de la FGE de un periodo de nueve a uno de cuatro años con opción a una ratificación de 4 años más.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El Congreso local de Veracruz aprobó este lunes la renuncia de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien ocupaba el cargo desde 2019 tras la salida de Jorge Winckler Ortiz, hoy preso y vinculado a proceso por el delito de tortura.

"El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns", informó el propio Congreso veracruzano esta tarde.

La renuncia de Hernández Giadáns se da luego de que el mismo Congreso de Veracruz redujera el periodo del o la titular de la Fiscalía de un periodo de nueve años a uno de cuatro años con opción a una reelección.

Ahora, será la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien enviará su propuesta al Congreso local, de mayoría morenista, es decir, de su propio partido, para nombrar a quien encabezará la titularidad de la Fiscalía.

Las reformas de la Fiscalía General de Veracruz se concretaron el viernes pasado, luego de que los ayuntamientos de los municipios avalaran los cambios realizados por el Congreso local.

A su vez, el pleno el Congreso de Veracruz aprobó que Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se separe del cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Veracruz, por un año a partir del 8 de diciembre de 2025. Se prevé que sea nombrada como próxima Fiscal en la entidad.

Fiscales polémicos en Veracruz

Hernández Giadáns había sido ratificada como Fiscal General de Veracruz en mayo de 2020. Su periodo concluiría en 2029, pero la reforma cambió su periodo. La funcionaria se desempeñaba desde 2019 pasado como Fiscal interina, tras la salida de Winckler. El 21 de enero de este año, ya como Fiscal, Verónica Hernández reconoció que es familiar de una operadora de Los Zetas, pero negó tener vínculos con ella:

“No voy a negar un parentesco, a la familia no se le elige, afortunadamente a los amigos sí, pero ni por los amigos, ni por la familia los actos que ellos realicen puedo yo responder, yo soy única responsable de lo que yo haga o de mis palabras”, dijo en ese momento la funcionaria en el Congreso de Veracruz.

El nombramiento de Verónica Hernández tuvo lugar luego de que el Congreso veracruzano aprobara separar definitivamente del cargo de Fiscal General a Jorge Winckler Ortiz.

Winckler fue elegido como Fiscal General en la entidad por el anterior Congreso, entonces de mayoría panista y priista, a finales de 2016 y por nueve años, cuando aún Miguel Ángel Yunes Linares era Gobernador. Los críticos de ese Gobierno lo consideraron no sólo una imposición sino una jugada política del mandatario local para cubrirse la espalda.

Winckler sigue preso por presunta tortura

En marzo de este año, Winckler Ortiz fue detenido y luego vinculado a proceso por el delito de tortura, "en agravio de la víctima identificada con las iniciales G.A.G.", de acuerdo con la propia Fiscalía de Veracruz. El Juez Antonio Zarur Ahumada determinó implementar un año de prisión preventiva justificada.

El veracruzano permanecía en la prisión de Pacho Viejo desde febrero de 2024, pero había obtenido un amparo para cambiar la medida cautelar a arraigo domiciliario como parte del proceso en su contra por el presunto delito de secuestro en agravio de Francisco Zárate, jefe de escoltas del también exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Sin embargo, al salir fue detenido por la Fiscalía General de Veracruz por el delito de tortura, el cual habría cometido contra el exdirector General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, por lo que permanece dentro del penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec.