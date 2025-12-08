Nada detuvo a China. En 2025 tuvo superávit comercial mayor a 1 billón de dólares

China registró un histórico superávit comercial superior a 1 billón de dólares en 2025, un hito que subraya su dominio en el comercio global y su creciente peso industrial. A pesar de los desafíos geopolíticos, como los aranceles impuestos por Estados Unidos, China ha demostrado una notable resiliencia y poder exportador al desviar exitosamente sus envíos a otros mercados clave en Europa, el sudeste asiático y América Latina. El logro es visto por The Wall Street Journal como la culminación de décadas de políticas que han transformado al país, pasando de ser una "fábrica del mundo" de productos de bajo costo a un líder en manufactura de alto valor en sectores como paneles solares y vehículos eléctricos.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El peso industrial de China y su dominio en el comercio global se confirmaron con cifras que subrayan la magnitud de su poder exportador, a pesar de los vientos geopolíticos en contra, pero particularmente ante los aranceles impuestos por Donald Trump. Datos de la Administración General de Aduanas de China indican que el superávit comercial de China superó el billón de dólares por primera vez debido a que los fabricantes que buscan evitar los aranceles del Presidente Donald Trump enviaron más a mercados no estadounidenses en noviembre, con un aumento de las exportaciones a Europa, Australia y el sudeste asiático.

Si bien el superávit comercial de bienes de China en los primeros 11 meses del año superó el billón de dólares, alcanzando los 1.08 billones de dólares, este hito era la culminación de una trayectoria que ya había establecido un récord de 993 mil millones de dólares el año anterior, una cifra que demuestra la resiliencia y el poder exportador del país, expone The Wall Street Journal.

Este logro, añade el diario, es el resultado de décadas de políticas industriales que han transformado a China, llevándola de una economía agraria a ser la segunda más grande del mundo. El país ha trascendido su apodo de "fábrica del mundo" para productos de bajo costo, escalando posiciones hacia la manufactura de mayor valor. Sus empresas de vanguardia se han establecido como actores dominantes en sectores cruciales como paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores.

“China se consolidó como fabricante de pelucas, zapatillas y luces navideñas a bajo precio en las décadas de 1980 y 1990, ganándose el apodo de fábrica del mundo. Pero eso fue solo el principio. Desde entonces, China ha construido con determinación sobre esta base, escalando posiciones hacia productos de mayor valor y convirtiéndose en una pieza indispensable en las cadenas de suministro globales que abarcan la tecnología, el transporte, la medicina y los bienes de consumo”, expone The Wall Street Journal.

Y ahonda: “En los últimos años, sus empresas de vanguardia se han establecido como actores dominantes en el sector de paneles solares, vehículos eléctricos y semiconductores que alimentan artículos domésticos de uso diario”.

Por lo mismo, lejos de frenar sus exportaciones con aranceles promedio que rondan el 37 por ciento en Estados Unidos, China ha redirigido con éxito sus envíos a otros mercados. Las exportaciones a África, el Sudeste Asiático y América Latina han registrado aumentos significativos, compensando la caída en las ventas a la economía estadounidense.

The Wall Street Journal sostiene que las exportaciones chinas a África, el Sudeste Asiático y América Latina han aumentado un 26 por ciento, un 14 por ciento y un 7.1 por ciento, respectivamente. “Las exportaciones chinas a EU en noviembre se desplomaron un 29 por ciento con respecto al año anterior, a pesar de que Pekín registró un aumento general del 5.9 por ciento en sus exportaciones al resto del mundo. Este aumento se debió principalmente a un incremento del 15 por ciento en los envíos chinos a la Unión Europea con respecto al año anterior, mientras que las exportaciones al Sudeste Asiático aumentaron un 8.2 por ciento con respecto al mismo período del año anterior”.

El continuo y pronunciado desequilibrio comercial ha generado alarma a nivel mundial, especialmente en Europa. Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, ha señalado que el tamaño de esta brecha implica que "el mundo entero tendrá que financiar esa brecha". Líderes europeos han advertido sobre la amenaza que representa el ascenso de los competidores chinos para el modelo industrial y de innovación del continente.

A pesar de los llamados a la diversificación de negocios más allá de China, pocos economistas anticipan una desaceleración significativa. Expertos de Morgan Stanley, por ejemplo, predicen que la participación de China en las exportaciones mundiales de bienes seguirá creciendo, impulsada por su liderazgo en manufactura avanzada, con proyecciones de alcanzar el 16.5 por ciento para finales de la década.