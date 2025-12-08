Brayan Vicente, regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx

Brayan Nicolás Vicente Salinas era militante de Morena y se desempeñaba como decimocuarto Regidor de Reynosa, además de ser encargado de la Comisión de Equidad de Género.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Brayan Nicolás Vicente Salinas, Regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas, fue hallado sin vida dentro de un departamento en un edificio ubicado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México (CdMx).

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del funcionario fue encontrado por personal de limpieza que ingresó al inmueble, ubicado en la colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades capitalinas.

Al recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CdMx) se trasladaron al sitio para acordonar la escena e iniciar las labores de investigación correspondientes.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina inició una carpeta de investigación debido a que la víctima presentaba signos de violencia, mientras que sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practique la necropsia de ley que determine la causa de muerte.

Aparentemente, el Regidor de Reynosa viajó a la capital del país para participar en la movilización convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se llevó a cabo el pasado sábado 6 de diciembre, por lo que alquiló un departamento a través de una aplicación para alojarse durante su estancia.

Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 27 años de edad, era militante de Morena y actualmente se desempeñaba como decimocuarto Regidor de Reynosa, además de ser responsable de la Comisión de Equidad de Género.

Luego de que se dio a conocer la muerte del funcionario, el Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortíz, compartió una publicación en su cuenta de Facebook para expresar sus condolencias a la familia de Brayan.