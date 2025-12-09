El Congreso de SLP tipifica la pederastia; se castigará con hasta 18 años de prisión

El Congreso de San Luis Potosí (SLP) tipificó la pederastia como delito y penas de hasta 18 años de prisión, sanciones civiles, inhabilitación e intervención del Estado.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso de San Luis Potosí (SLP) aprobó este lunes la inclusión de la pederastia como delito en el Código Penal estatal, el cual consiste en modificar el Título Tercero relativo a delitos contra la libertad y seguridad sexual de menores.

El dictamen establece sanciones de nueve a 18 años de prisión y multas de 750 a dos mil 250 UMA para quien se valga de una relación de confianza, autoridad o subordinación con una persona menor de 18 años para ejecutar, inducir o forzar cualquier acto de índole sexual.

Las disposiciones abarcan vínculos derivados de parentesco, tutela, relación docente, actividad religiosa, servicios laborales, atención médica o cualquier otra figura de cuidado que genere superioridad o influencia sobre la víctima.

📰 Con el objetivo de tipificar como delito, la pederastia, el pleno del Congreso del Estado aprobó la adición del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.https://t.co/Do7xiDxK9O — Congreso SLP (@CongresoEdoSLP) December 6, 2025

Asimismo, la misma sanción se impondrá cuando la víctima no tenga la capacidad de comprender el hecho o de resistirse. Con este marco legal, se incrementará la pena hasta la mitad si el responsable emplea violencia física durante el acto.

De esta forma, la autoridad podrá ordenar tratamiento médico integral para el sentenciado sin exceder el tiempo de reclusión. En tanto, el responsable perderá, de ser el caso, derechos de patria potestad, tutela, curatela, adopción y acceso a bienes vinculados con la víctima.

Si el delito lo comete un servidor público o profesionista en ejercicio de sus funciones, se aplicará inhabilitación, destitución o suspensión por el mismo lapso de la pena.

El Estado deberá proporcionar atención médica, psicológica y especializada a la víctima cuando el sentenciado no pueda garantizarla, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas.