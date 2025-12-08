Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 5:37 pm

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue nombrado representante del PAN en América del Norte.

Mientras el PAN nombraba al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en Norteamérica, fue denunciado por presunto "huachicol fiscal"; se suma a otras acusaciones.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El exgobernador de Tamaulipas, el prófugo Francisco García Cabeza de Vaca, fue nombrado este lunes por el Partido Acción Nacional (PAN) como su representante en América del Norte, mientras era denunciado por Morena ante las autoridades mexicanas por presunto "huachicol fiscal", que se suma a otras acusaciones en su contra, como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En una rueda de prensa virtual, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN y que en las últimas semanas relanzó a su partido en un intento por recuperar la fuerza que ha perdido en las últimas elecciones, cuando se alió con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció el nombramiento.

Cuestionado sobre si parecía que el PAN protegía al acusado García Cabeza de Vaca, respondió: "No es la intención generar ninguna protección ex profeso con nuestro querido Francisco. Pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y lo defendemos desde su partido, para dejarlo clarito: el PAN defiende a los panistas, faltaba más. Sobre todo si no existe una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible".

Más adelante, Romero Herrera insistió: "Si se quiere leer como que el PAN defiende y está a un lado de nuestro querido Francisco García Cabeza de Vaca, léase así, no tenemos ningún problema".

García Cabeza de Vaca, que compareció a distancia en la misma rueda de prensa virtual, y que se fugó en 2021 luego de concluir su mandato al frente del Gobierno de Tamaulipas, señaló que la nueva denuncia en su contra era "una cortina más de lo que está sucediendo en el país, serios problemas de violencia, de corrupción, de impunidad, de malos manejos".

"Sale un desprestigiado legislador, mejor conocido como ‘gato protegido’, parece contratado por los narcogobiernos para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz y hemos señalado los serios problemas de corrupción y malos manejos, pero sobre todo la complicidad de Morena con los grupos criminales", añadió, en referencia al Diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, uno de los denunciantes.

"Le quiero recordar a este personaje que EU ha nombrado a los narcocárteles como grupos terorristas. Y todos aquellos que apoyen, respalden, financien y sean voceros, entre ellos los gobernadores de muchos estados emanados de Morena, es del dominio público, son también parte de esa estructura criminal. Es parte de esa persecución política. Me voy a concentrar en el trabajo que me encomienda el partido con nuestros socios comerciales", añadió Cabeza de Vaca, desde una ubicación desconocida.

Nueva denuncia contra Cabeza de Vaca

La denuncia contra Cabeza de Vaca fue encabezada por el Diputado Sergio Gutiérrez Luna.
La denuncia contra Cabeza de Vaca fue encabezada por el Diputado Sergio Gutiérrez Luna. Foto: Cortesía

Este mismo lunes, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el Diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una nueva denuncia contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el operativo contra el "huachicol fiscal".

Entrevistados, al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores coincidieron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y desde allá busca defenderse y evadir la justicia. Los legisladores señalaron los presuntos vínculos que tuvieron en esta operación y pidieron a la nueva Fiscal, Ernestina Godoy, que abra una investigación.

Más tarde, Gutiérrez Luna acudió junto con Prieto Herrera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde expresaron al Ministro presidente Hugo Aguilar "el sentir de los tamaulipecos para que se haga justicia en el caso sobre Cabeza de Vaca". "Le mostramos las más de 100 mil firmas que se recabaron donde el pueblo exige no más impunidad como la que le daba la anterior Suprema Corte", indicó el morenista.

En noviembre, el vicepresidente de la Cámara de Diputados anunció que se pondría en marcha una campaña estatal de recolección de firmas en el estado de Tamaulipas que enviaría a la SCJN para exigir avances en el proceso legal contra el exgobernador García Cabeza de Vaca, a quien acusó de mantener privilegios ilegales y costosos pese a su condición de prófugo de la justicia.

Un historial criminal

Desde el 2021, cuando era Gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, fue solicitada la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Por sus antecedentes, siempre lo ha perseguido la sombra de la justicia. Cuatro años después de que fue pedido su desafuero, en febrero del 2025, se reavivó la polémica entre el exmandatario prófugo y la Fiscalía General de la República, por la presunta anulación de una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca que habría quedado sin efecto en el ámbito internacional, por lo que su detención no podría llevarse a cabo con fines de extradición a nuestro país.

En 2021 el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a respaldar la resolución de la Cámara de Diputados Federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un juez. Entre amparos y amparos, y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia.

 

