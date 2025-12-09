La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 7:13 pm

La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados en los que se han registrado casos recientemente.

Como parte de las acciones para frenar el brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud informó que se reforzará el monitoreo epidemiológico y las campañas de vacunación en cinco estados.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud dio a conocer este lunes que reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados de la República Mexicana en los que se han registrado casos recientemente, particularmente en los que se espera mayor movilidad de personas durante la temporada decembrina.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que el sábado 6 de diciembre llevó a cabo una reunión extraordinaria para dar seguimiento al tema, en la cual participaron los secretarios de Salud de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México (CdMx).

En dicho encuentro también participaron la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia.

La Secretaría de Salud informó que como parte de la estrategia para frenar el brote de sarampión se han aplicado un total de 10 millones 316 mil 873 dosis de vacunas, gracias a lo que se logró frenar la curva de contagios a nivel nacional.

Cinco estados refuerzan acciones para combatir brote de sarampión

Con el fin de frenar el brote de sarampión, la Secretaría de Salud instruyó que se reforzar las acciones para detener los contagios en los cinco estados en los que se han registrados casos recientes y en las entidades que así lo requieran, dichas medidas incluyen:

  1. Fortalecer los operativos territoriales.
  2. Mantener el monitoreo epidemiológico.
  3. Brindar acompañamiento técnico por parte de instancias federales.
  4. Mantener el cerco vacunal para implementar una vacunación intensiva en un área de 25 manzanas alrededor del domicilio de pacientes confirmados con la enfermedad.
  5. Reforzar la campaña de vacunación en centrales de autobuses y zonas de alta movilidad durante la temporada decembrina.
La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados en los que se han registrado casos recientemente.
La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar los contagios de sarampión en cinco estados. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Defensores asesinados en México

"Si bien las cifras de defensores asesinados en México por defender el territorio difieren, no así la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Los sueños de Patanjali

"La sombra, los sueños, allí donde el sentimiento oceánico nos permite apenas atisbar el misterio, solemos hablar...
Por Sandra Lorenzano
¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Huelga de capital
Por Mario Campa

Huelga de capital

¿Por qué reaparece López Obrador?
Por Álvaro Delgado Gómez

¿Por qué reaparece López Obrador?

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes
1

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024
2

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol
3

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol

4

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx
5

Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas
6

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025
7

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra
8

Hegseth intenta reacomodar los hechos para evitar un juicio por crímenes de guerra

9

Empresa española, consentida de Calderón y EPN, se benefició con hospital: Batres

¿Es de izquierda la 4T?
10

¿Es de izquierda la 4T?

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude
11

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?
12

VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?

Petro reporta hallazgo de cuerpos en mar colombiano; verá si se ligan a ataques de EU
13

Petro reporta hallazgo de cuerpos en mar colombiano; verá si se ligan a ataques de EU

14

El Congreso de SLP tipifica la pederastia; se castigará con hasta 18 años de prisión

Paramount lanza oferta para comprar Warner Bros por 108 mmdd tras acuerdo con Netflix
15

Paramount lanza oferta para comprar Warner Bros por 108 mmdd tras acuerdo con Netflix

Marcha contra maiz transgénico
1

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados
2

La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados

Accidente carretero en Guanajuato deja 2 agentes de la Guardia Nacional muertos
3

Accidente carretero en Guanajuato deja 2 agentes de la Guardia Nacional muertos

4

El Congreso de SLP tipifica la pederastia; se castigará con hasta 18 años de prisión

VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?
5

VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?

6

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol
7

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol

Petro reporta hallazgo de cuerpos en mar colombiano; verá si se ligan a ataques de EU
8

Petro reporta hallazgo de cuerpos en mar colombiano; verá si se ligan a ataques de EU

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024
9

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx
10

Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx

Nada detuvo a China. En 2025 tuvo superávit comercial mayor a 1 billón de dólares
11

Nada detuvo a China. En 2025 tuvo superávit comercial mayor a 1 billón de dólares

Paramount lanza oferta para comprar Warner Bros por 108 mmdd tras acuerdo con Netflix
12

Paramount lanza oferta para comprar Warner Bros por 108 mmdd tras acuerdo con Netflix