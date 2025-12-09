La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados

Como parte de las acciones para frenar el brote de sarampión en México, la Secretaría de Salud informó que se reforzará el monitoreo epidemiológico y las campañas de vacunación en cinco estados.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud dio a conocer este lunes que reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados de la República Mexicana en los que se han registrado casos recientemente, particularmente en los que se espera mayor movilidad de personas durante la temporada decembrina.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que el sábado 6 de diciembre llevó a cabo una reunión extraordinaria para dar seguimiento al tema, en la cual participaron los secretarios de Salud de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México (CdMx).

En dicho encuentro también participaron la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia.

La Secretaría de Salud informó que como parte de la estrategia para frenar el brote de sarampión se han aplicado un total de 10 millones 316 mil 873 dosis de vacunas, gracias a lo que se logró frenar la curva de contagios a nivel nacional.

Cinco estados refuerzan acciones para combatir brote de sarampión

Con el fin de frenar el brote de sarampión, la Secretaría de Salud instruyó que se reforzar las acciones para detener los contagios en los cinco estados en los que se han registrados casos recientes y en las entidades que así lo requieran, dichas medidas incluyen: