La Fiscalía de Ernestina Godoy detiene nuevamente a César Duarte por lavado de dinero

Por el presunto delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, César "N", exgobernador de Chihuahua, fue detenido nuevamente, informó la FGR.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que César Duarte, identificado como César "N", exgobernador de Chihuahua que es señalado por el presunto delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue detenido.

A través de un comunicado, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, dio a conocer que la captura de Duarte corresponde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024.

"César 'N', había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua", indicó la Fiscalía.