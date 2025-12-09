Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

"Con Peña Nieto pasa lo que con Calderón y Salinas de Gortari: No pueden caminar por las calles de México sin ser repudiados. Ni con Vicente Fox pasa eso: Siendo una piltrafa moral, un traidor a la democracia, se le ve con lástima por su manifiesta decadencia".

Álvaro Delgado Gómez

09/12/2025 - 12:05 am

https://www.youtube.com/watch?v=lmTwYZhR6OQ

Enrique Peña Nieto, el creador del Pacto por México que unificó al bloque conservador que ha sido derrotado de manera contundente en dos elecciones presidenciales seguidas, también regresa, pero a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, quien en el video desde Palenque sobre su más reciente libro agitó la vida pública del país, el último presidente priista, un hombre al que le da flojera leer, no entusiasma a nadie y hasta les da penita a sus aduladores y beneficiarios que durante su sexenio se les hinchaban las manos de tanto aplaudirle.

Si tan orgullosos están del México antes de 2018, el de “la República democrática y libre que se nos ha arrebatado”, como dice Enrique Krauze, los jefes políticos e ideólogos de la derecha, que ya son abiertamente ultraderecha, deberían reivindicar a Peña Nieto, cuyas reformas “de segunda generación” siguen elogiando y doliéndose de que hayan sido ajustadas o desaparecidas junto con sus instituciones, precisamente porque ellos las colonizaron y usaron como fuente de enriquecimiento personal y faccioso.

Pero ni el PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas celebra que Peña Nieto regrese a México después de siete años de establecerse en España y de viajar a todo lujo por el mundo con el producto del saqueo en su Gobierno. Se avergüenza de su militante distinguido, tanto como de Carlos Salinas, siendo estos tres personajes lo mismo en corrupción. Pero tampoco se congratula el PAN, cuyos expresidentes Gustavo Madero y Ricardo Anaya eran sus grupis confesos y cuyos senadores y diputados gozaron de sobornos y moches como política de Estado.

Los empresarios nacionales, que tanto adularon a Peña Nieto por sus reformas y los contratos multimillonarios que obtuvieron, tampoco festejan su regreso. Callan. Y los medios y periodistas que se beneficiaron de los más de 60 mil millones de pesos sólo de publicidad oficial —y a los que también se les hincharon las manos de tantos aplaudirle— no le hacen fiesta tampoco, como cuando se le rendían, zalameros, como invitados al Palacio Nacional y a Los Pinos.

Tampoco los amantes de la mano dura se alegran del regreso a México de Peña Nieto, pese a que se volvió su referente cuando, el 3 y 4 de mayo de 2006 —hace casi 20 años— reprimió como Gobernador del Estado de México a los campesinos de San Salvador Atenco, cuyas mujeres fueron violadas, junto con la Policía Federal de Vicente Fox, en plena campaña presidencial. Esa misma política la aplicó como Presidente de la República en el desalojo violento de profesores del Zócalo, y en los asesinatos en Nochistlán, Oaxaca, para imponer la reforma educativa privatizadora del magnate Claudio X. González.

Tan irrelevante ha sido el regreso de Peña Nieto a México, dado a conocer por su biógrafo Mario Maldonado, autor de EPN: Confesiones desde el exilio, que hasta Televisa lo desdeña, pese a los negociazos que hizo con él desde que era Gobernador del Estado de México —incluida la boda con la actriz Angélica Rivera— y luego en un Presidencia de la República. Esta empresa mediática, que se acomodó a la Cuarta Transformación, hizo con él lo que con otras estrellas transitorias: Lo desechó.

Con Peña Nieto pasa lo que con Calderón y Salinas de Gortari: No pueden caminar por las calles de México sin ser repudiados. Ni con Vicente Fox pasa eso: Siendo una piltrafa moral, un traidor a la democracia, se le ve con lástima por su manifiesta decadencia.

No debería darle vergüenza a la derecha celebrar el regreso de Peña Nieto a México. Es corrupto, pero es su corrupto. Tampoco debería darle penita a todo el bloque conservador que Calderón, cómplice y amigo de éste desde el fraude de 2006, se coloque al frente a las movilizaciones contra Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. Es otro represor y ladrón, con todo y su narcotraficante Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos, pero es su represor y su ladrón. No está mal que también inviten a Carlos Salinas de Gortari, a quien nadie debe escatimar su papel de constructor del PRIAN desde el fraude de 1988.

Una gran oportunidad de marchar de manera unitaria es la manifestación del próximo domingo 14 de diciembre, convocada desde el anonimato por la “generación zeta”, donde seguramente volverá a emerger como el gran líder Ricardo Salinas Pliego, el magnate deudor quien, de materializarse su proyecto, sería el primer aspirante presidencial en la historia en definirse de ultraderecha. Una maravilla.

Finalizo: Si en las calles la izquierda grita que “es un honor estar con Obrador”, en referencia al expresidente que recién puso a circular su libro número 21, que a la derecha no le dé vergüenza gritar que “es un honor estar con Peña hoy”. ¿Dónde quedó ese grito insurgente de “Peña, bombón, te quiero en mi colchón”? ¡Ánimo!

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
2

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
3

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Marcha contra maiz transgénico
4

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

5

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
6

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
7

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
8

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue nombrado representante del PAN en América del Norte.
9

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
10

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, fue hallado sin vida dentro de un departamento en un edificio ubicado en el Paseo de la Reforma de la CdMx.
11

Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx

12

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

¿Qué tan de izquierda es la 4T? La pregunta no es para los núcleos de oposición porque la respuesta se distorsiona.
13

¿Es de izquierda la 4T?

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
14

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
15

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
1

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
2

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
3

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
4

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
5

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
6

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

7

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
8

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados en los que se han registrado casos recientemente.
9

La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados

Dos elementos de GN y uno de FSPE mueren en choque carretero en Yuriria
10

Accidente carretero en Guanajuato deja 2 agentes de la Guardia Nacional muertos

11

El Congreso de SLP tipifica la pederastia; se castigará con hasta 18 años de prisión

El pasado sábado 6 de diciembre, miles de ciudadanos se congregaron en el Zócalo capitalino en un acto masivo de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Cuarta Transformación (4T), enviando un mensaje directo de rechazo a los intentos de deslegitimación, la injerencia extranjera del Gobierno estadounidense y las campañas sucias de la derecha.
12

VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?