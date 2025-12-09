Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

La Consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras informó que los datos del conteo de votos de las elecciones presidenciales ya se están actualizando.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó este lunes el conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre, el cual posiciona al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como el líder con el 40.52 por ciento de sufragios.

De acuerdo con los resultados del recuento, el abanderado de los conservadores, quien es respaldado por Donald Trump, aventaja por poco más de 42 mil votos al segundo lugar, el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien suma 39.18 por ciento de votos.

En tercer lugar se posiciona la candidata oficialista Roxi Moncada con 19.32 por ciento de sufragios, esto con el 97.45 por ciento de las actas computadas.

Después de realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de auditoría externa), los datos ya están actualizándose en la divulgación de resultados. Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo a… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 8, 2025

La Consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, informó en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que los datos del conteo de votos de las elecciones presidenciales ya se están actualizando, esto gracias a que se llevaron a cabo las acciones técnicas necesarias.

Por lo anterior, hizo un llamado a las candidatas y candidatos que participaron en la elección para que estén atentos a los resultados del conteo de votos y, en caso de considerarlo necesario, presenten las impugnaciones correspondientes de acuerdo con lo que marca la ley.

Cabe mencionar que el conteo de votos tras las elecciones presidenciales celebradas en Honduras se detuvo durante al menos tres días, debido a supuestas "fallas técnicas", lo que generó un ambiente de tensión debido a las demoras para publicar los resultados del escrutinio.