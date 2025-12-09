Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

08/12/2025 - 8:29 pm

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.

La Consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras informó que los datos del conteo de votos de las elecciones presidenciales ya se están actualizando.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó este lunes el conteo de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre, el cual posiciona al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como el líder con el 40.52 por ciento de sufragios.

De acuerdo con los resultados del recuento, el abanderado de los conservadores, quien es respaldado por Donald Trump, aventaja por poco más de 42 mil votos al segundo lugar, el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien suma 39.18 por ciento de votos.

En tercer lugar se posiciona la candidata oficialista Roxi Moncada con 19.32 por ciento de sufragios, esto con el 97.45 por ciento de las actas computadas.

La Consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, informó en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que los datos del conteo de votos de las elecciones presidenciales ya se están actualizando, esto gracias a que se llevaron a cabo las acciones técnicas necesarias.

Por lo anterior, hizo un llamado a las candidatas y candidatos que participaron en la elección para que estén atentos a los resultados del conteo de votos y, en caso de considerarlo necesario, presenten las impugnaciones correspondientes de acuerdo con lo que marca la ley.

Cabe mencionar que el conteo de votos tras las elecciones presidenciales celebradas en Honduras se detuvo durante al menos tres días, debido a supuestas "fallas técnicas", lo que generó un ambiente de tensión debido a las demoras para publicar los resultados del escrutinio.

Galileo

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como humano?

¿Podrá la inteligencia artificial sentir como un humano? Esto dice un neurocientífico

