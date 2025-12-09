RESEÑA ¬ El matrimonio perfecto, una historia de mentiras, apariencias y justicia

El matrimonio perfecto (VR Editoras) es un thriller entretenido, adictivo y bien estructurado, ideal para quienes disfrutan de historias llenas de secretos, engaños y finales contundentes.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– El matrimonio perfecto, de Jeneva Rose y editado en México por VR Editoras, es un thriller psicológico que juega con las apariencias, las mentiras y las tensiones de un matrimonio aparentemente funcional.

La novela abre con una premisa potente: Adam, un escritor fracasado, es acusado de asesinar a su amante, y su esposa Sarah, una exitosa abogada penalista, decide defenderlo pese a la evidente traición. Desde ese punto, el libro se mueve con un ritmo ágil que atrapa al lector desde las primeras páginas.

La novela es narrada a partir de dos voces contrastantes. Sarah, por un lado, proyecta control, profesionalismo y una moralidad rígida, mientras Adam es más visceral, inseguro y lleno de secretos.

Esta alternancia permite a la autora sembrar dudas constantes sobre la culpa, la inocencia y, sobre todo, sobre lo que cada uno es capaz de ocultar. La tensión emocional del matrimonio se vuelve parte integral del misterio.A medida que avanza la trama, Rose introduce giros estratégicos que mantienen el suspenso sin caer en sobreexplicaciones.

De esta manera, El matrimonio perfecto desarma precisamente la idea romántica de una vida en pareja y la sustituye con una visión mucho más oscura: la convivencia como un espacio donde pueden habitar la manipulación, la dependencia emocional y los pactos silenciosos.