VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Redacción/SinEmbargo

08/12/2025 - 9:38 pm

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.

Un video captó el momento en el que Cuauhtémoc Blanco le dio una fuerte bofetada al portero de las Chivas durante un partido de leyendas contra el América.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Cuauhtémoc Blanco, actual Diputado federal de Morena y exjugador del América, provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas de Guadalajara, que se disputó en Estados Unidos (EU), momento que quedó captado en video.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de diciembre durante un encuentro que se celebró en el Payne Arena de Hidalgo, en el estado de Texas; en el juego participaron varios exfutbolistas que jugaron en los dos equipos, considerados como los más populares de México.

En redes sociales circula una grabación que captó el momento en que se desató la riña entre jugadores de las Águilas y las Chivas, luego de que el legislador morenista le dio una fuerte bofetada al arquero rival, Sergio Rodríguez.

En el video se aprecia que el guardameta del Rebaño empuja levemente por la espada a Cuauhtémoc Blanco durante una jugada, a lo que el delantero respondió dándole una fuerte cachetada con la mano derecha, lo que provocó que el portero cayera al suelo.

Al percatarse de la agresión, uno de los jugadores de las Chivas encara a Blanco para reclamarle por su acción, a lo que el legislador responde con reclamos y encarando a su rival. Luego de varios empujones y gritos, los compañeros de Blanco lograron controlar la riña y el juego pudo continuar, esto mientras el arquero del Guadalajara era atendido por el servicio médico.

Agresión se suma a otros escándalos del "Cuau"

La reciente agresión física cometida por Cuauhtémoc Blanco se suma a otras controversias que ha protagonizado el exfutbolista en meses recientes, mismas que le han llevado a estar bajo los reflectores.

Apenas el pasado 26 de noviembre el legislador morenista fue denunciado ante el pleno de la Cámara de Diputados por la Diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), luego de que le lanzara un beso durante una sesión celebrada en San Lázaro.

"Hoy me veo obligada a levantar la voz para denunciar un hecho que no solamente me afectó a mí, sino que refleja un problema mucho más profundo de nuestra cultura institucional. En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual", acusó desde su curul.

Otro hecho ocurrió en octubre, cuando el Diputado fue sorprendido practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En un video que circuló por redes sociales puede preciarse la sesión a distancia que estaban llevando a cabo las y los legisladores de dicha comisión, cuando se le pidió a Blanco emitir el sentido de su voto. Con el claro sonido de "raquetazos" de fondo, pudo verse al legislador con rostro de fatiga y totalmente desentendido de lo que estaba aconteciendo con sus correligionarios.

