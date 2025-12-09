Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Gloria Trevi reveló que demandó a Ricardo Salinas Pliego por 180 millones de dólares en una entrevista con Sabina Berman para su programa Largo Aliento.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada este lunes por Sabina Berman.

La escritora dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que la cantante demandó al empresario por 180 millones de dólares y prometió revelar más detalles en la próxima emisión de su programa Largo Aliento.

La entrevista en la que Gloria Trevi dará más detalles sobre la demanda que presentó contra Salinas Pliego se transmitirá el jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas por el Canal 14 y el sábado 13 de diciembre por el Canal Once.

GLORIA TREVI DEMANDA A SALINAS PLIEGO POR 180 MILLONES DE DÓLARES Esta semana en #LargoAliento pic.twitter.com/3s3Mj65wK9 — Sabina Berman #LargoAliento (@SabinaBermanTV) December 8, 2025

Salinas Pliego acumula deudas millonarias

La demanda que interpuso Gloria Trevi contra Salinas Pliego se sumará a una larga lista de deudas millonarias que tiene el empresario con el Servicio de Administración Tributaria.

Cabe mencionar que en noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer los amparos presentados por Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas, por lo que tendrá que cubrir una deuda que asciende a 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación advirtió que Grupo Salinas tiene al menos 32 juicios pendientes tanto en la Corte como en otras instancias, por un monto total de deudas a la Hacienda mexicana que ascienden a 74 mil millones de pesos.