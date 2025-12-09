Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de personas son parte de una mejor administración de la información y articulación de las capacidades".

Salvador Guerrero Chiprés

09/12/2025 - 12:02 am

Robo de autos: las golden hours
Autoridades durante un operativo contra el robo de autos. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

En seguridad, el tiempo marca prioridades, define rutas de acción institucional y determina el alcance de una respuesta. Cuando un incidente ocurre, la secuencia de minutos posteriores puede traducirse en eficacia o rezago.

Por ello, la Ciudad de México transita hacia modelos donde el tiempo es un componente estratégico, un recurso que puede administrarse mejor a partir de la coordinación, uso inteligente de la tecnología y articulación entre instituciones.

Esta visión se expresa en dos convenios clave del C5, uno con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otro con la Comisión de Búsqueda de Personas local. Ambos parten de una premisa fundamental: la seguridad no depende solamente de la reacción, sino de la sincronía. La ciudad, bajo la estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asume la necesidad de fortalecer la manera como se comparte información, acelera procesos internos y hace del videomonitoreo una herramienta con capacidad operativa inmediata.

La criminología ambiental enfatiza en ventanas temporales concretas donde suelen ocurrir los delitos, e intervenciones bien coordinadas pueden ser determinantes. En el caso del robo de vehículos, por ejemplo, la pronta activación de protocolos aumenta la probabilidad de recuperación.

El acercamiento entre el C5 y la Fiscalía, concretado con la asertividad de la Fiscal Bertha Alcalde Luján, ayuda a fortalecer esas capacidades a partir de un seguimiento puntual de las cámaras de videovigilancia y el uso de arcos detectores de placas. Esto permite reconstruir trayectorias, identificar patrones y generar información útil para la investigación sin tiempos muertos ni duplicidad de esfuerzos.

La coordinación también redefine el proceso de búsqueda de personas. Las familias suelen enfrentar incertidumbre en las primeras horas, en las cuales es importante la actuación coordinada entre instituciones. Las “golden hours” señalan la conveniencia de actuar con prontitud. El convenio entre el C5 y la Comisión de Búsqueda fortalece justamente esa prontitud institucional: activa de manera más rápida el análisis de cámaras, genera líneas de investigación coordinadas y permite que la tecnología contribuya a disminuir tiempos de espera para las familias.

Una evolución organizativa evidenciada desde la Ciudad de México. Un proceso donde cada institución conserva su autonomía, pero incrementa su capacidad de trabajar de manera complementaria. La tecnología deja de ser un agregado y se integra en el flujo natural de la procuración de justicia y la búsqueda humanitaria.

El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de personas son parte de una mejor administración de la información y articulación de las capacidades.

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
2

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
3

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Marcha contra maiz transgénico
4

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

5

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
6

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
7

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
8

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue nombrado representante del PAN en América del Norte.
9

Cabeza de Vaca representará al PAN en Norteamérica; Morena lo denuncia por huachicol

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
10

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, fue hallado sin vida dentro de un departamento en un edificio ubicado en el Paseo de la Reforma de la CdMx.
11

Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, es hallado muerto en un departamento de la CdMx

12

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

¿Qué tan de izquierda es la 4T? La pregunta no es para los núcleos de oposición porque la respuesta se distorsiona.
13

¿Es de izquierda la 4T?

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora.
14

Un Juez vincula a proceso a exsecretario de Hacienda de Sonora; es acusado de fraude

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
15

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
1

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
2

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
3

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
4

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
5

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
6

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

7

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
8

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados en los que se han registrado casos recientemente.
9

La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados

Dos elementos de GN y uno de FSPE mueren en choque carretero en Yuriria
10

Accidente carretero en Guanajuato deja 2 agentes de la Guardia Nacional muertos

11

El Congreso de SLP tipifica la pederastia; se castigará con hasta 18 años de prisión

El pasado sábado 6 de diciembre, miles de ciudadanos se congregaron en el Zócalo capitalino en un acto masivo de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Cuarta Transformación (4T), enviando un mensaje directo de rechazo a los intentos de deslegitimación, la injerencia extranjera del Gobierno estadounidense y las campañas sucias de la derecha.
12

VERSUS ¬ Miles abrazan el Proyecto de Nación de la 4T. ¿Y la derecha tendrá alguno?