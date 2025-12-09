Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum compartió una foto del encuentro con el próximo presidente de Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza, pero no reveló los detalles de la reunión.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el lunes a José Medina Mora Icaza, quien a partir del miércoles 10 de diciembre será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, la mandataria federal compartió una foto del encuentro con José Medina Mora Icaza, pero no dio a conocer los detalles de la reunión con quien fue designado en noviembre de este año como representante del organismo empresarial.

Icaza fue el único aspirante que se registró para suceder el periodo constitucional de Francisco Alberto Cervantes Díaz como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuyo resultado se reveló el 14 de noviembre, antes de iniciar el periodo de presentación de propuestas entre los organismos que integran el CCE.

El empresario es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, y fungió como presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2021 a diciembre de 2024.

Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre será presidente del Consejo Coordinador Empresarial. pic.twitter.com/eAddF1XMHO — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 9, 2025

El presidente del CCE se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana; cuenta con dos maestrías y un doctorado profesional por la Universidad de Stanford; así como con una maestría por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. En 2007 la revista Expansión lo colocó entre los 100 empresarios más importantes de México.

Además, Icaza es hermano de Eduardo Medina Mora Icaza, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunció a su cargo en 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras señalamientos de corrupción. También fue Secretario de Seguridad Pública en la Administración de Vicente Fox Quesada y Procurador General de la República durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha presentado como un organismo que vela por el desarrollo económico-social. Pero desde su fundación en los 70, con principios neoliberales como la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, ha fungido como una vía de presión a los gobiernos a favor de la élite. Así lo han demostrado las presidencias de Claudio X. González Laporte (1985-1987 y 2000-2002), José Luis Barraza (2004-2007), Carlos Salazar Lomelín (2019-2022) o la del actual dirigente desde hace dos años, Francisco Cervantes Díaz.

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la economista Ángeles Cortés Basurto ha analizado al CCE como un think tank difusor de ideas neoliberales. Al especializarse en historia empresarial, ha concluido que este sector suele "presionar" al Estado para sus propios intereses. En sus inicios, en 1975, el CCE lo hizo contra la política social de Luis Echeverría (reparto de tierras, aumento de salario, control de precios, paraestatales, acercamiento con Cuba). En 2000-2013 cabildeó a favor de una Reforma Energética y, actualmente, contra una reforma al Poder Judicial desde el mercado cambiario y un comunicado.