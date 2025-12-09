Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 12:45 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

Sheinbaum y empresarios renuevan paquete contra inflación; canasta queda en 910 pesos

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

Claudia Sheinbaum compartió una foto del encuentro con el próximo presidente de Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora Icaza, pero no reveló los detalles de la reunión.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el lunes a José Medina Mora Icaza, quien a partir del miércoles 10 de diciembre será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, la mandataria federal compartió una foto del encuentro con José Medina Mora Icaza, pero no dio a conocer los detalles de la reunión con quien fue designado en noviembre de este año como representante del organismo empresarial.

Icaza fue el único aspirante que se registró para suceder el periodo constitucional de Francisco Alberto Cervantes Díaz como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuyo resultado se reveló el 14 de noviembre, antes de iniciar el periodo de presentación de propuestas entre los organismos que integran el CCE.

El empresario es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, y fungió como presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 2021 a diciembre de 2024.

El presidente del CCE se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana; cuenta con dos maestrías y un doctorado profesional por la Universidad de Stanford; así como con una maestría por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. En 2007 la revista Expansión lo colocó entre los 100 empresarios más importantes de México.

Además, Icaza es hermano de Eduardo Medina Mora Icaza, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunció a su cargo en 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras señalamientos de corrupción. También fue Secretario de Seguridad Pública en la Administración de Vicente Fox Quesada y Procurador General de la República durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha presentado como un organismo que vela por el desarrollo económico-social. Pero desde su fundación en los 70, con principios neoliberales como la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, ha fungido como una vía de presión a los gobiernos a favor de la élite. Así lo han demostrado las presidencias de Claudio X. González Laporte (1985-1987 y 2000-2002), José Luis Barraza (2004-2007), Carlos Salazar Lomelín (2019-2022) o la del actual dirigente desde hace dos años, Francisco Cervantes Díaz.

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la economista Ángeles Cortés Basurto ha analizado al CCE como un think tank difusor de ideas neoliberales. Al especializarse en historia empresarial, ha concluido que este sector suele "presionar" al Estado para sus propios intereses. En sus inicios, en 1975, el CCE lo hizo contra la política social de Luis Echeverría (reparto de tierras, aumento de salario, control de precios, paraestatales, acercamiento con Cuba). En 2000-2013 cabildeó a favor de una Reforma Energética y, actualmente, contra una reforma al Poder Judicial desde el mercado cambiario y un comunicado.

"Tienen algunas reuniones con el Presidente Echeverría, pero no cambia la política y cuando ven que no pueden ejercer presión en ese sentido, lo que van hacer es buscar otra vía para ejercer presión. La vía que van a adoptar es una mayor organización empresarial. En mayo de 1975 surge el Consejo Coordinador Empresarial; son los empresarios tratando de aglutinarse para poder hacer un frente más robusto y fuerte frente a lo que ellos consideran una política intervencionista", explicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Uso de vapeadores podría derivar en cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
2

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
3

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
4

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

5

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
6

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Marcha contra maiz transgénico
7

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
8

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
9

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
10

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
11

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: el panistaMario Ávila Lizárraga.
12

El socio del panista Ávila Lizárraga

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
13

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
14

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
15

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
1

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
2

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
3

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
4

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
5

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
6

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
7

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
8

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
9

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
10

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

11

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
12

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato