Belleza Perfecta, la nueva serie de Ryan Murphy ya tiene fecha de estreno

Belleza perfecta está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, quien también se desempeña como consultor.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinWmbargo).- Disney+ anunció que la nueva serie Belleza Perfecta de FX, estrenará el 21 de enero exclusivamente en Disney+. El thriller es una creación del productor ejecutivo Ryan Murphy. El estreno llega con los primeros tres episodios y cada miércoles estrenará uno nuevo. La temporada tiene 11 episodios en total y las dos últimas semanas serán de doble episodio estreno.

En Belleza Perfecta de FX, el mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad.

A medida que los agentes avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin” (Anthony Ramos).

La epidemia se expande y Jeremy (Jeremy Pope), una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.

Estrellas invitadas

Belleza Perfecta es un thriller global que plantea una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

Las estrellas invitadas incluyen a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.

Creada y escrita por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, Belleza Perfecta de FX cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin y Jeremy Haun. Belleza Perfecta es una producción de 20th Television.