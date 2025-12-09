Belleza Perfecta, la nueva serie de Ryan Murphy ya tiene fecha de estreno

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 7:00 am

Belleza Perfecta

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La cantautora mexicana Silvana Estrada se presentó en Jimmy Kimmel Live!

RESEÑA ¬ Wicked: Por Siempre, segunda parte y cierre de un musical fantástico

León Larregui sorprende con la pre-order de su álbum más poético y experimental

Belleza perfecta está basada en la serie de cómics escrita por Haun y Jason A. Hurley, quien también se desempeña como consultor. 

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinWmbargo).- Disney+ anunció que la nueva serie Belleza Perfecta de FX, estrenará el 21 de enero exclusivamente en Disney+. El thriller es una creación del productor ejecutivo Ryan Murphy. El estreno llega con los primeros tres episodios y cada miércoles estrenará uno nuevo. La temporada tiene 11 episodios en total y las dos últimas semanas serán de doble episodio estreno.

En Belleza Perfecta de FX, el mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad.

A medida que los agentes avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin” (Anthony Ramos).

La epidemia se expande y Jeremy (Jeremy Pope), una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad.

Estrellas invitadas

Belleza Perfecta es un thriller global que plantea una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

Las estrellas invitadas incluyen a Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.

Creada y escrita por Ryan Murphy y Matthew Hodgson, Belleza Perfecta de FX cuenta con la producción ejecutiva de Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin y Jeremy Haun. Belleza Perfecta es una producción de 20th Television.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Uso de vapeadores podría derivar en cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
2

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
3

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
4

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
5

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

6

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
7

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Marcha contra maiz transgénico
8

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
9

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
10

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
11

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
12

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
13

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: el panistaMario Ávila Lizárraga.
14

El socio del panista Ávila Lizárraga

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
15

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
1

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
2

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
3

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
4

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
5

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
6

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
7

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
8

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
9

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
10

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

11

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
12

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato